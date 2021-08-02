Çarpıcı açıklama yapıldı! Borç transferleri için verilen kredi ile borcunu kapatanlar ayda sadece 382.82 TL ödeme yapacaklar…

Bankalara borcu olan vatandaşlara özel olarak Finansbank kanadından çarpıcı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bir anda tüm borçlarından kurtularak tek bir adrese borcu olsun isteyenler için QNB Finansbank borç kapatma kredisi ile ilgili olarak çarpıcı açıklamalara yer verdi. Konut kredilerinden ek hesap ile QNB Finansbank içerisinde borçları olan vatandaşlar bu süreçlere dahil edilmeyecektir. Geri kalan herkes anlık olarak başvurularını yaparak aylık 382.82 TL taksit ödemesi ile anlık olarak fırsatlardan yararlanabilecekler.
Borç Transferi Kredisi Faiz oranları
10.000 TL %1,54 36 382.82 TL 52,5 TL 309.14 TL %25.0525
10.000 TL %2,04 36 421.11 TL 52,5 TL 315.81 TL %34.2049
10.000 TL %2,32 36 443.40 TL 52,5 TL 319.49 TL %39.5948
Borç Transferi Kredisi Nasıl Başvurulur?
Ön başvurunuzu, TC kimlik numaranızı 5030'a SMS olarak göndererek veya QNB Finansbank Şubelerini ziyaret ederek gerçekleştirebilirsiniz.
Ön başvurunuzun olumlu sonuçlanması halinde, dilediğiniz QNB Finansbank Şubesi'nden Borç Transferi Kredisi için kesin başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.
* SMS tutarı, KDV ve ÖİV dahil olmak üzere; Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom Mobil aboneleri için 0,65TL olarak ücretlendirilir. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom Mobil kısa mesaj birim fiyatlarında meydana gelecek değişiklikleri yansıtma hakkını saklı tutar.