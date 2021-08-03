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Sıfır araba alırken dikkat edin

Aracı almaya karar verdiğinizde bayiye hale kaparo ya da direk giderek satın alma işlemlerini başlatabilirsiniz. Pazarlık konusu ile ilgili yeteneğiniz yoksa olası olduğunda pazarlama konusu ile ilgili iyi biri ile gitmenizde yarar var. Alacağınız aracın değişik bayilerde de bulunacağını düşünerek marka/model aracın satılabileceği başka bayilerle direk iletişime geçerek ve ciddi bir alıcı olduğunu söyleyerek fiyat almaya ve bu bayiler arasında değerlendirme yapın. Bulduğunuz en ideal fiyattaki aracı almaya karar verdiğinizde bayiye giderek işlemlere başlayacaksanız. Müşteri temsilcisi/satış sorumlusu ile çeşitli verileri aldıktan sonra para aktarımı gerçekleştirdiğinizde satın alma prosedürü başlar. Para aktarımı yapıldığında aracınız bayide hazırlanmaya (kontrol/temizlik vs.) başlar. Plaka vs. gibi işlemler aracılarla gerçekleştiği amacıyla sizin ekstra trafik tescil vs. ile işiniz olmaz. Fakat alacağınız plakanın nüfusa kayıtlı olan yerden çıkacağını unutmayın.

Mesela aracı Adanada beğendiniz, Adana tespit edilen bayiden alıyorsunuz fakat nüfusta ikametgahınız Trabzon. O vakit alacağınız plaka 61 olacaktır. Alacağınız plakanın 44 olmasını istiyorsanız ikametgahınızın Malatyada olması gerekiyor. Özel bir plaka almayacaksanız otomatik olarak size bir plaka verilecektir. Bu bayinin aracıları trafik tescilde plaka işlemlerini belirli saatlerde gerçekleştirirler. Mesela 13:00 ya da 17:00 gibi. Bu amaçla satış işlemlerine erken saatte başvurmanız işlemlerinizin daha süratli olmasını sağlayacaktır.

Siz bayide beklerken 'aracı (yetkili)' gider trafik tescilde prosedürünizi yapar ve plakayı bayiye getirirler. Plaka vs. araca montajı yapılır. Araç hazırdır. Fakat burada iki konu var Sigorta ve Kasko! Muhtemelen bayi ikisinide kendisi gerçekleştirmek isteyecektir. Tanıdığınız sigortacı varsa bunlarlada yapabilirsiniz. Kasko mecburi değil fakat trafik sigortası yaptırmadan aracı satın almayacağınızdan büyük olasılıkla bayii bu prosedürü gerçekleştirecektir. Zaten bu işlemler kısa sürede gerçekleşiyor ve fiyat konusu ile ilgili size bilgi veriliyor. Bu işlemler yani kasko ve sigorta extra ödemeniz gereken tutarlar.