Pandemi etkisiyle birlikte otomobil almak isteyen vatandaşlar kötü kabuslar görmeye başlamıştı. Bu anlamda sıfır araba almak oldukça güç olmaktaydı. Pandemi etkisinin azalmasıyla birlikte otomobil üreticileri çeşitli kampanyalar ile vatandaşları çekmeye başladı. Bu anlamda Türkiye'nin en çok satan markaları arasında yer alan Fiat yaptığı kampanya ile 69.000 TL'ye varan indirimde bulunuyor. Sıfır bir vasıta alabilmek istediğinizde şayet daha eskiden rastgele bir tecrübe sahibi değilseniz ve beğendiğiniz vasıta modeli bayinin stoğunda yer alıyorsa bu işlemlerin en çok 2-3 saat sürdüğünü hatırlatmakta yarar var.
Fiat açıklaması dikkat çekti!
Özel tasarım detayları ile 2020 model Fiat 5ooX, 69.000 TL'ye varan indirim fırsatıyla. 69.900 TL, 2020 model Fiat 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT versiyonda uygulanan indirim tutarıdır. 2020 model yılı araçlar stoklarla sınırlıdır. Kampanya 03.08.2021-01.09.2021 tarihleri arasında geçerlidir.
Fiat Egea Easy modelini 159.900 TL fiyatla satın alabilir ve Fiat Egea modellerinde kampanya kapsamında 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteğinden faydalanabilirsiniz.
%50 Ötv dilimindeki nadir SUV araçlardan olan Fiat 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT Benzin Manuel modelini kampanya kapsamında 231.000 TL fiyatla satın alabilirsiniz.