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    • Ekonomi
    • 04.08.2021 08:10
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    • 04.08.2021 08:10
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    2020 model sıfır otomobilde 69.000 TL indirim müjdesi! Araba almak isteyenler için damping! 1 Eylül 2021 tarihine kadar geçerli

    Otomobil üreticileri Ağustos ayı ile birlikte kampanyalara hız vermeye başladı. FIAT yaptığı açıklama ile 2020 model Fiat 5ooX, 69.000 TL'ye varan indirim ile satacağını açıkladı. Söz hususu indirimin 1 Eylül 2021 tarihine kadar geçerli olacağı duyuruldu. Aracı almaya karar verdiğinizde bayiye hale kaparo ya da direk giderek satın alma işlemlerini başlatabilirsiniz. Pazarlık konusu ile ilgili yeteneğiniz yoksa olası olduğunda pazarlama konusu ile ilgili iyi biri ile gitmenizde yarar var. Alacağınız aracın değişik bayilerde de bulunacağını düşünerek marka/model aracın satılabileceği başka bayilerle direk iletişime geçerek ve ciddi bir alıcı olduğunu söyleyerek fiyat almaya ve bu bayiler arasında değerlendirme yapın.

    takvim.com.tr
    2020 model sıfır otomobilde 69.000 TL indirim müjdesi!

    Pandemi etkisiyle birlikte otomobil almak isteyen vatandaşlar kötü kabuslar görmeye başlamıştı. Bu anlamda sıfır araba almak oldukça güç olmaktaydı. Pandemi etkisinin azalmasıyla birlikte otomobil üreticileri çeşitli kampanyalar ile vatandaşları çekmeye başladı. Bu anlamda Türkiye'nin en çok satan markaları arasında yer alan Fiat yaptığı kampanya ile 69.000 TL'ye varan indirimde bulunuyor. Sıfır bir vasıta alabilmek istediğinizde şayet daha eskiden rastgele bir tecrübe sahibi değilseniz ve beğendiğiniz vasıta modeli bayinin stoğunda yer alıyorsa bu işlemlerin en çok 2-3 saat sürdüğünü hatırlatmakta yarar var.

    Fiat açıklaması dikkat çekti!

    Özel tasarım detayları ile 2020 model Fiat 5ooX, 69.000 TL'ye varan indirim fırsatıyla. 69.900 TL, 2020 model Fiat 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT versiyonda uygulanan indirim tutarıdır. 2020 model yılı araçlar stoklarla sınırlıdır. Kampanya 03.08.2021-01.09.2021 tarihleri arasında geçerlidir.

    Fiat Egea Easy modelini 159.900 TL fiyatla satın alabilir ve Fiat Egea modellerinde kampanya kapsamında 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteğinden faydalanabilirsiniz.

    %50 Ötv dilimindeki nadir SUV araçlardan olan Fiat 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT Benzin Manuel modelini kampanya kapsamında 231.000 TL fiyatla satın alabilirsiniz.

        Fiat 500L modellerinde cazip fiyatlar sunuluyor. 2020 model Fiat 500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT Benzin Manuel modelini 186.100 TL'ye, Fiat 500L Cross Plus 1.4 Fire 95 HP MT Benzin Manuel modelini ise 196.100 TL'ye satın alabilir, aynı zamanda 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi imkanından da yararlanabilirsiniz.

        Türkiye'de satışta olan en ucuz sıfır araçlardan olan Fiat Panda Urban 1.2 69 HP Benzin Manuel modeline kampanya kapsamında 6.000 TL indirimle 139.000 TL fiyatla sahip olabilirsiniz.

        Sıfır araba alırken dikkat edin

        Aracı almaya karar verdiğinizde bayiye hale kaparo ya da direk giderek satın alma işlemlerini başlatabilirsiniz. Pazarlık konusu ile ilgili yeteneğiniz yoksa olası olduğunda pazarlama konusu ile ilgili iyi biri ile gitmenizde yarar var. Alacağınız aracın değişik bayilerde de bulunacağını düşünerek marka/model aracın satılabileceği başka bayilerle direk iletişime geçerek ve ciddi bir alıcı olduğunu söyleyerek fiyat almaya ve bu bayiler arasında değerlendirme yapın. Bulduğunuz en ideal fiyattaki aracı almaya karar verdiğinizde bayiye giderek işlemlere başlayacaksanız. Müşteri temsilcisi/satış sorumlusu ile çeşitli verileri aldıktan sonra para aktarımı gerçekleştirdiğinizde satın alma prosedürü başlar. Para aktarımı yapıldığında aracınız bayide hazırlanmaya (kontrol/temizlik vs.) başlar. Plaka vs. gibi işlemler aracılarla gerçekleştiği amacıyla sizin ekstra trafik tescil vs. ile işiniz olmaz. Fakat alacağınız plakanın nüfusa kayıtlı olan yerden çıkacağını unutmayın.

        Mesela aracı Adanada beğendiniz, Adana tespit edilen bayiden alıyorsunuz fakat nüfusta ikametgahınız Trabzon. O vakit alacağınız plaka 61 olacaktır. Alacağınız plakanın 44 olmasını istiyorsanız ikametgahınızın Malatyada olması gerekiyor. Özel bir plaka almayacaksanız otomatik olarak size bir plaka verilecektir. Bu bayinin aracıları trafik tescilde plaka işlemlerini belirli saatlerde gerçekleştirirler. Mesela 13:00 ya da 17:00 gibi. Bu amaçla satış işlemlerine erken saatte başvurmanız işlemlerinizin daha süratli olmasını sağlayacaktır.

        Siz bayide beklerken 'aracı (yetkili)' gider trafik tescilde prosedürünizi yapar ve plakayı bayiye getirirler. Plaka vs. araca montajı yapılır. Araç hazırdır. Fakat burada iki konu var Sigorta ve Kasko! Muhtemelen bayi ikisinide kendisi gerçekleştirmek isteyecektir. Tanıdığınız sigortacı varsa bunlarlada yapabilirsiniz. Kasko mecburi değil fakat trafik sigortası yaptırmadan aracı satın almayacağınızdan büyük olasılıkla bayii bu prosedürü gerçekleştirecektir. Zaten bu işlemler kısa sürede gerçekleşiyor ve fiyat konusu ile ilgili size bilgi veriliyor. Bu işlemler yani kasko ve sigorta extra ödemeniz gereken tutarlar.
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        Haberler Ekonomi 2020 model sıfır otomobilde 69.000 TL indirim müjdesi! Araba almak isteyenler için damping! 1 Eylül 2021 tarihine kadar geçerli