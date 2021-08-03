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    • Ekonomi
    • 03.08.2021 13:57
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    • 03.08.2021 13:57
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    Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler hangileri oldu? 3 Ağustos 2021 BIST 100 değer kazanan, kaybeden hisseler!

    3 Ağustos Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu? Sorusu merak edilerek araştırılıyor. Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları paylaşıldı. Peki, 3 Ağustos 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    3 Ağustos 2021 BIST 100 değer kazanan, kaybeden hisseler!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Esenboğa Elektrik 31,36 29,52 6,23
    Tofaş Oto. Fab. 34,96 33,82 3,37
    Coca Cola İçecek 88,05 86,25 2,09
    Garanti Bankası 8,72 8,55 1,99
    Borusan Mannesmann 26,40 25,90 1,93
    Net Holding 4,12 4,05 1,73
    İpek Doğal Enerji 11,86 11,68 1,54
    Koza Madencilik 13,85 13,65 1,47
    Alarko GMYO 20,88 20,60 1,36
    Ereğli Demir Çelik 19,96 19,70 1,32
    İş Bankası (C) 5,39 5,32 1,32
    T. Halk Bankası 4,68 4,62 1,30
    Vakıflar Bankası 3,52 3,48 1,15
    Alarko Holding 9,75 9,64 1,14
    RTA Laboratuvarları 21,56 21,32 1,13
    Zorlu Enerji 1,83 1,81 1,10
    Kerevitaş Gıda 4,59 4,54 1,10
    İş GMYO 1,90 1,88 1,06
    Koza Altın 105,60 104,50 1,05
    MLP Sağlık 23,54 23,30 1,03

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    İş Fin.Kir. 3,11 3,17 -1,89
    Hektaş 8,43 8,59 -1,86
    Vestel 29,36 29,84 -1,61
    Çemaş Döküm 1,32 1,34 -1,49
    Kordsa Teknik Tekstil 23,04 23,36 -1,37
    Vestel Beyaz Eşya 46,24 46,82 -1,24
    Oyak Çimento 6,63 6,71 -1,19
    Nuh Çimento 38,32 38,78 -1,19
    TAV Havalimanları 22,02 22,28 -1,17
    Deva Holding 25,90 26,20 -1,15
    Çemtaş 13,72 13,87 -1,08
    Hedef Girişim 2,82 2,85 -1,05
    Petkim 5,66 5,72 -1,05
    Galatasaray Sportif 3,84 3,88 -1,03
    Fenerbahçe Futbol 36,90 37,28 -1,02
    Pegasus 69,30 70,00 -1,00
    Doğuş Otomotiv 25,90 26,16 -0,99
    Bera Holding 11,02 11,13 -0,99
    Ford Otosan 172,50 174,10 -0,92
    Türk Hava Yolları 12,76 12,87 -0,85

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    Haberler Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler hangileri oldu? 3 Ağustos 2021 BIST 100 değer kazanan, kaybeden hisseler!