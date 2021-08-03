Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler hangileri oldu? 3 Ağustos 2021 BIST 100 değer kazanan, kaybeden hisseler!

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Esenboğa Elektrik 31,36 29,52 6,23 Tofaş Oto. Fab. 34,96 33,82 3,37 Coca Cola İçecek 88,05 86,25 2,09 Garanti Bankası 8,72 8,55 1,99 Borusan Mannesmann 26,40 25,90 1,93 Net Holding 4,12 4,05 1,73 İpek Doğal Enerji 11,86 11,68 1,54 Koza Madencilik 13,85 13,65 1,47 Alarko GMYO 20,88 20,60 1,36 Ereğli Demir Çelik 19,96 19,70 1,32 İş Bankası (C) 5,39 5,32 1,32 T. Halk Bankası 4,68 4,62 1,30 Vakıflar Bankası 3,52 3,48 1,15 Alarko Holding 9,75 9,64 1,14 RTA Laboratuvarları 21,56 21,32 1,13 Zorlu Enerji 1,83 1,81 1,10 Kerevitaş Gıda 4,59 4,54 1,10 İş GMYO 1,90 1,88 1,06 Koza Altın 105,60 104,50 1,05 MLP Sağlık 23,54 23,30 1,03

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: