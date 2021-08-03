1 sene geri ödeme yok! 18 yaşını dolduran herkes başvurabiliyor! 84 ay vadeli 150 bin TL hibe desteği müjdesi!

Köye dönüş projesi nedir? Tarım İl Müdürlükleri ve Ziraat Bankası aracılığıyla faizsiz kredi kampanyası başlatıldı. 84 ay vadeli 150 bin TL faizsiz kredi için başvuru şartları da belli oldu. Kampanya kapsamında ilk kez küçükbaş hayvancılık faaliyetinde bulunacak olanlar proje için değerlendirilmeye alınmayacak. Duyuru ile birinci etap başvurularının 7 Ekim 2020 tarihinde başlatıldığının belirtildiği kampanyanın son başvuru tarihi ise 7 Ekim 2021 olarak kararlaştırıldı. Peki, 1 sene geri ödemesiz 150.000 hibe desteği nasıl alınır? Köye dönüş projesine kimler başvurabilir? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
KÖYE DÖNÜŞ PROJE İÇERİĞİ
Söz konusu projenin içeriği hakkında şu ifadelere yer verildi : "Proje; kendi adına küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan veya daha önce yapmış olanlardan, işletmesinde 6-24 aylık dişi hayvan sayısının asgari 100 adete tamamlanması, kredi süresince (azami 7 yıl) işletmesinde dişi küçükbaş (6-24 ay dişi ) hayvan sayısının 100 baş altına düşmemesi, banka tarafından üretici başına 150.000 TL kredi kullandırılmasını içerir. Proje kapsamında olan koyun ırkları, Kıvırcık, Karacabey Merinosu, Anadolu Merinosu, Orta Anadolu Merinosu ırklarıdır."
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
84 ay vadeli verilecek 150 bin TL faizsiz kredi için aranan başvuru şartları şu şekilde:
- Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olması,
- Projenin başlangıç tarihi itibariyle faal olarak küçükbaş hayvancılık yapıyor veya daha önce küçükbaş hayvancılık yapmış olması,
- İlk kez küçükbaş hayvancılık faaliyetinde bulunacak olanlar Proje kapsamında değerlendirmeye alınmaz. İşletme devir alarak başvurmaları halinde de başvuruları kabul edilmez.