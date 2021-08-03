1 sene geri ödeme yok! 18 yaşını dolduran herkes başvurabiliyor! 84 ay vadeli 150 bin TL hibe desteği müjdesi!

Köye dönüş projesi nedir? Tarım İl Müdürlükleri ve Ziraat Bankası aracılığıyla faizsiz kredi kampanyası başlatıldı. 84 ay vadeli 150 bin TL faizsiz kredi için başvuru şartları da belli oldu. Kampanya kapsamında ilk kez küçükbaş hayvancılık faaliyetinde bulunacak olanlar proje için değerlendirilmeye alınmayacak. Duyuru ile birinci etap başvurularının 7 Ekim 2020 tarihinde başlatıldığının belirtildiği kampanyanın son başvuru tarihi ise 7 Ekim 2021 olarak kararlaştırıldı. Peki, 1 sene geri ödemesiz 150.000 hibe desteği nasıl alınır? Köye dönüş projesine kimler başvurabilir? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!