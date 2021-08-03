Dolar son 2.5 ayın dibinde (Ekonomi haberleri)

Temmuzda dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi olan Türk Lirası'nda, pozitif seyir Ağustos'a da taşındı. Ayın ilk işlem gününde euro 9.90 liraya inerken, dolar 8.35 liraya geriledi. Dolar 17 Mayıs'tan, euro ise 21 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Haziran'ın son haftasından bu yana TL dolar karşısında 4.5 ile en fazla değer kazanan para birimi oldu.
ŞAMPİYON 'SES' VERDİ
İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, kentte Temmuz'da fiyatı önceki aya göre en çok artan harcama kalemi yüzde 18.77 ile ses ve görüntü sistemi oldu. Artışta ses ve görüntü sistemlerini yüzde 14.47 ile elektrik kilovat saat ücreti, yüzde 11.49 ile tüpgaz ücreti, yüzde 8.88 ile domates ve yüzde 7.61 ile sinema bilet ücreti takip etti.
İMALAT PMI 6 AYIN ZİRVESİNE ÇIKTI
Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olarak kabul edilen Türkiye imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Temmuz'da Haziran'a göre yüzde 5.2 artarak 54 ile son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı. İmalat sektöründe üretim ve yeni siparişler artarken, işe alımlar ve satın alma faaliyetlerinde de artışlar hızlandı.