Dolar son 2.5 ayın dibinde (Ekonomi haberleri)

ABONELİKLERE 228 MİLYAR ÖDEDİK

Pandemi abonelik ekonomisinin büyümesini de hızlandırdı. Artık birçoğumuz müzik, sesli kitap, eğitim, dijital medya, sağlık, yemek, spor gibi platformlara üye ya da abone olarak aylık ödeme yapıyoruz. 2020'de abonelik ekonomisinin tüm dünyadaki büyüklüğünün 174 milyar dolar olduğu, bu yıl ise 228 milyar dolara ulaşacağı tahmin eidliyor.

DEFİNE 'HAYAL' ÇIKTI

Her yıl büyük umutlarla değerli taş ve tarihi eserlerin peşine düşen defineciler umduğunu bulamadı. 5 yılda Türkiye içerisinde Kültür ve İçişleri Bakanlıkları'nın izni doğrultusunda gerçekleştirilen bin 152 kazının sonucunda defineciler büyük hayal kırıklığına uğradı. Yetkililer, define arayanları son dönemde yaygınlaşan 'Nazi altınları' ve 2. Dünya Savaşı hazinelerinin Türkiye'de olduğu şeklindeki efsanelere itibar etmemeleri konusunda bilgilendirdi. Alçıları altın sarısı rengine boyayarak külçe altın görünümü veren kişilerin vatandaşları dolandırdıkları ortaya çıktı. BURAK ERDEM ÇELİK.