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    Dolar son 2.5 ayın dibinde (Ekonomi haberleri)

    Temmuzda dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi olan Türk Lirası’nda, pozitif seyir Ağustos’a da taşındı. Ayın ilk işlem gününde euro 9.90 liraya inerken, dolar 8.35 liraya geriledi. Dolar 17 Mayıs’tan, euro ise 21 Nisan’dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Haziran’ın son haftasından bu yana TL dolar karşısında 4.5 ile en fazla değer kazanan para birimi oldu.

    Dolar son 2.5 ayın dibinde

    Temmuzda dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi olan Türk Lirası'nda, pozitif seyir Ağustos'a da taşındı. Ayın ilk işlem gününde euro 9.90 liraya inerken, dolar 8.35 liraya geriledi. Dolar 17 Mayıs'tan, euro ise 21 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Haziran'ın son haftasından bu yana TL dolar karşısında 4.5 ile en fazla değer kazanan para birimi oldu.

    ŞAMPİYON 'SES' VERDİ
    İstanbul     Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, kentte Temmuz'da fiyatı önceki aya göre en çok artan harcama kalemi yüzde 18.77 ile ses ve görüntü sistemi oldu. Artışta ses ve görüntü sistemlerini yüzde 14.47 ile elektrik kilovat saat ücreti, yüzde 11.49 ile tüpgaz ücreti, yüzde 8.88 ile domates ve yüzde 7.61 ile sinema bilet ücreti takip etti.

    İMALAT PMI 6 AYIN ZİRVESİNE ÇIKTI
    Ekonomik     büyümenin öncü göstergesi olarak kabul edilen Türkiye imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Temmuz'da Haziran'a göre yüzde 5.2 artarak 54 ile son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı. İmalat sektöründe üretim ve yeni siparişler artarken, işe alımlar ve satın alma faaliyetlerinde de artışlar hızlandı.

        MEGANE İÇİN KARSAN'LA ANLAŞTI
        Oyak Renault, Karsan ile 2022'nin sonundan itibaren geçerli olmak üzere mevcut Megane sedan üretimi için 5 yıllık bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında, Megane sedan üretiminin Karsan'a devredilerek Oyak Renault fabrikasının kapasitesinde yeni nesil araçlara yer açılması ve üç vardiya şeklinde yoğun çalışma düzeninin sürdürülmesi amaçlanıyor.

        ABONELİKLERE 228 MİLYAR ÖDEDİK
        Pandemi abonelik ekonomisinin büyümesini de hızlandırdı. Artık birçoğumuz müzik, sesli kitap, eğitim, dijital medya, sağlık, yemek, spor gibi platformlara üye ya da abone olarak aylık ödeme yapıyoruz. 2020'de abonelik ekonomisinin tüm dünyadaki büyüklüğünün 174 milyar dolar olduğu, bu yıl ise 228 milyar dolara ulaşacağı tahmin eidliyor.

        DEFİNE 'HAYAL' ÇIKTI
        Her yıl büyük umutlarla değerli taş ve tarihi eserlerin peşine düşen defineciler umduğunu bulamadı. 5 yılda Türkiye içerisinde Kültür ve İçişleri Bakanlıkları'nın izni doğrultusunda gerçekleştirilen bin 152 kazının sonucunda defineciler büyük hayal kırıklığına uğradı. Yetkililer, define arayanları son dönemde yaygınlaşan 'Nazi altınları' ve 2. Dünya Savaşı hazinelerinin Türkiye'de olduğu şeklindeki efsanelere itibar etmemeleri konusunda bilgilendirdi. Alçıları altın sarısı rengine boyayarak külçe altın görünümü veren kişilerin vatandaşları dolandırdıkları ortaya çıktı. BURAK ERDEM ÇELİK.
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        'Global Call Help Turkey' maskesi düştü
        Haberler Ekonomi Dolar son 2.5 ayın dibinde (Ekonomi haberleri)