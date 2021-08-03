Aylık 389 TL ödüyorsunuz! Kimliğinizle şubeye giderek hemen başvurabilirsiniz: 10.000 TL veriliyor!

Koronavirüs salgınıyla zor günler geçiren vatandaşlar, salgının etkisinin azalmasıyla toparlanma sürecine girmiş durumda. Bu anlamda bankalar kredi kampanyalarını da arttırmış durumda. Halkbank yaptığı resmi açıklamada 10.000 TL verileceği duyuruldu. 36 ay vadeli verilen bu kredi de geri ödeme ise aylık 389 TL oluyor. "Bireysel İnternet Şubesi, Dialog, Mobil Bankacılık ve Web Sitemizden" kredi başvurunuzu yapabilir onaylı kredinizi Bireysel İnternet Şubesi, Mobil Şubesi ve Dialog'tan anında kullanabilirsiniz.
Halkbank 10.000 TL 36 AY GERİ ÖDEME
Hızlı Kredi Nedir?
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