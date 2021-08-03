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    • Ekonomi
    • 04.08.2021 08:10
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    • 04.08.2021 08:10
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    SSK ve Bağkurlular için sevinçten havalara uçuracak haber! Kredi al primini öde anında emekli ol! 3 ay sonra öde!

    Yapılandırma yasasından yararlanarak emekli olmak isteyenler, nakit sorunu yaşamasından dolayı bu kolaylıktan yararlanamıyordu. Prim borçlarını yapılandırma yasasından faydalanarak ödemek isteyenlere kredi müjdesi geldi.

    takvim.com.tr
    Kredi al primini öde anında emekli ol! 3 ay sonra öde!

    Peş peşe açıklandı! Denizbank tarafından uygun faiz oranlarıyla SGK prim borcunuzu ödemek için kredi müjdesi geldi. Bu anlamda bu krediyi alarak ödemeye de en az 3 ay sonra başlayabiliyorsunuz. Ayrıca 36 ay vade imkanı da sunuluyor. Bağ-Kur prim borcunu daha az ödemeyle kapatma imkanından yararlanmak için başvurular 31 Ağustos'a kadar alınacak. Peşin ödeme ya da ilk taksit için ise 1 Kasım'a kadar süre tanınacak. SGK prim borçları ise 2011 yılı itibariyle sistem değiştirilerek e-devlet çatısı altında ödeme yapılabilmesine olanak sağlanmaya başlandı.

    EMEKLİ OLMAK İSTEYENLERE KREDİ FIRSATI!

    SGK prim borcunuzu ödemek için kredinizi Denizbank'tan alın, hem emekliliğe hak kazanın hem de 3 ay sonra ödemeye başlayın.

    KREDİ ÖZELLİKLERİ

    Avantajlı faiz oranları

    36 aya varan vadeler

    İlk 3 ay ödemesiz

    Kefilsiz

        BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

        Bireysel kredi başvuru formu

        Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

        Gelir belgesi

        Son aya ait resmi fatura veya yerleşim yeri belgesi

        SGK prim borcu yazısı


        SON BAŞVURU TARİHİNE DİKKAT

        Bağ-Kur prim borcunu daha az ödemeyle kapatma imkanından yararlanmak için başvurular 31 Ağustos'a kadar alınacak. Peşin ödeme ya da ilk taksit için ise 1 Kasım'a kadar süre tanınacak.

        KİMLER YARARLANABİLECEK?

        Primini kendi ödeyenler denilen Ek-5 ve Ek-6 kapsamında çalışanlardan birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,

        Hizmet borçlanması nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,

        Geçmişte durdurulan hizmet sürelerini ihya etmek isteyenler.

        Birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda 4/B'den yani Bağ-Kur kapsamında yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,

        Bağ-Kurt prim borcu olup, ödemesi durumunda 4/A'dan yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar.

            E-DEVLET'DEN SGK BORÇLARI NASIL ÖDENİR?

            Sosyal Güvenlik Kurumu önceki yıllarda SGK online ödeme uygulaması ile hiçbir üyelik koşulu olmaksızın sadece kimlik bilgilerinin sistem üzerinden girilerek prim borçlarının tahsil edilmesine imkan tanıyordu. Ancak 2011 yılı itibariyle sistem değiştirilerek e-devlet çatısı altında ödeme yapılabilmesine olanak sağlanmaya başlandı. Tüm kamu kurumlarının birer birer parçası olmaya başladığı e-devlet platformu, kurumların kendi online sistemlerinden daha güvenli bir hizmet sunmayı amaçlarken, hem de tek bir e-devlet şifresiyle pek çok kamu işlemi yapılabilmesine olanak sağlamaktadır.
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            Haberler Ekonomi SSK ve Bağkurlular için sevinçten havalara uçuracak haber! Kredi al primini öde anında emekli ol! 3 ay sonra öde!