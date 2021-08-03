SSK ve Bağkurlular için sevinçten havalara uçuracak haber! Kredi al primini öde anında emekli ol! 3 ay sonra öde!

Peş peşe açıklandı! Denizbank tarafından uygun faiz oranlarıyla SGK prim borcunuzu ödemek için kredi müjdesi geldi. Bu anlamda bu krediyi alarak ödemeye de en az 3 ay sonra başlayabiliyorsunuz. Ayrıca 36 ay vade imkanı da sunuluyor. Bağ-Kur prim borcunu daha az ödemeyle kapatma imkanından yararlanmak için başvurular 31 Ağustos'a kadar alınacak. Peşin ödeme ya da ilk taksit için ise 1 Kasım'a kadar süre tanınacak. SGK prim borçları ise 2011 yılı itibariyle sistem değiştirilerek e-devlet çatısı altında ödeme yapılabilmesine olanak sağlanmaya başlandı.