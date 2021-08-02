2 Ağustos Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı Yatırım 40,48 39,08 3,58 Tofaş Oto. Fab. 33,84 32,78 3,23 Galatasaray Sportif 3,91 3,79 3,17 Jantsa Jant Sanayi 73,25 71,05 3,10 Aselsan 15,98 15,51 3,03 Otokar 299,60 291,50 2,78 Hektaş 8,26 8,05 2,61 Doğuş Otomotiv 26,22 25,56 2,58 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,25 7,07 2,55 Gözde Girişim 5,66 5,52 2,54 Torunlar GMYO 3,64 3,55 2,54 Fenerbahçe Futbol 37,28 36,36 2,53 Oyak Çimento 6,60 6,44 2,48 Selçuk Ecza Deposu 8,61 8,41 2,38 Türkiye Sigorta 4,78 4,67 2,36 Deva Holding 26,10 25,50 2,35 Netaş Telekom. 19,76 19,35 2,12 Çimsa 24,48 24,02 1,92 Çemtaş 13,86 13,60 1,91 Afyon Çimento 3,83 3,76 1,86

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: