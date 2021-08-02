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    • Ekonomi
    • 02.08.2021 14:13
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    • 02.08.2021 14:13
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    2 Ağustos Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları paylaşıldı. 2 Ağustos 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    2 Ağustos Borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Eczacıbaşı Yatırım 40,48 39,08 3,58
    Tofaş Oto. Fab. 33,84 32,78 3,23
    Galatasaray Sportif 3,91 3,79 3,17
    Jantsa Jant Sanayi 73,25 71,05 3,10
    Aselsan 15,98 15,51 3,03
    Otokar 299,60 291,50 2,78
    Hektaş 8,26 8,05 2,61
    Doğuş Otomotiv 26,22 25,56 2,58
    Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,25 7,07 2,55
    Gözde Girişim 5,66 5,52 2,54
    Torunlar GMYO 3,64 3,55 2,54
    Fenerbahçe Futbol 37,28 36,36 2,53
    Oyak Çimento 6,60 6,44 2,48
    Selçuk Ecza Deposu 8,61 8,41 2,38
    Türkiye Sigorta 4,78 4,67 2,36
    Deva Holding 26,10 25,50 2,35
    Netaş Telekom. 19,76 19,35 2,12
    Çimsa 24,48 24,02 1,92
    Çemtaş 13,86 13,60 1,91
    Afyon Çimento 3,83 3,76 1,86

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Karsan Otomotiv 4,21 4,57 -7,88
    RTA Laboratuvarları 21,34 21,76 -1,93
    İş Y. Men. Değ. 13,45 13,61 -1,18
    Ereğli Demir Çelik 19,77 20,00 -1,15
    Odaş Elektrik 1,32 1,33 -1,07
    Turkcell 15,23 15,38 -0,98
    TAV Havalimanları 22,34 22,56 -0,98
    Erbosan 139,40 140,70 -0,92
    Verusa Holding 47,44 47,84 -0,84
    Kardemir (D) 7,79 7,85 -0,76
    Çemaş Döküm 1,31 1,32 -0,76
    Global Yat. Holding 3,05 3,07 -0,65
    Migros Ticaret 33,88 34,10 -0,65
    Emlak Konut GMYO 1,81 1,82 -0,55
    Pegasus 70,30 70,65 -0,50
    Sabancı Holding 9,44 9,48 -0,42
    Bim Mağazalar 63,20 63,40 -0,32
    Garanti Bankası 8,51 8,52 -0,12
    Tekfen Holding 14,25 14,26 -0,07
    Kervan Gıda 16,23 16,24 -0,06

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