2 Ağustos Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Eczacıbaşı Yatırım
|40,48
|39,08
|3,58
|Tofaş Oto. Fab.
|33,84
|32,78
|3,23
|Galatasaray Sportif
|3,91
|3,79
|3,17
|Jantsa Jant Sanayi
|73,25
|71,05
|3,10
|Aselsan
|15,98
|15,51
|3,03
|Otokar
|299,60
|291,50
|2,78
|Hektaş
|8,26
|8,05
|2,61
|Doğuş Otomotiv
|26,22
|25,56
|2,58
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,25
|7,07
|2,55
|Gözde Girişim
|5,66
|5,52
|2,54
|Torunlar GMYO
|3,64
|3,55
|2,54
|Fenerbahçe Futbol
|37,28
|36,36
|2,53
|Oyak Çimento
|6,60
|6,44
|2,48
|Selçuk Ecza Deposu
|8,61
|8,41
|2,38
|Türkiye Sigorta
|4,78
|4,67
|2,36
|Deva Holding
|26,10
|25,50
|2,35
|Netaş Telekom.
|19,76
|19,35
|2,12
|Çimsa
|24,48
|24,02
|1,92
|Çemtaş
|13,86
|13,60
|1,91
|Afyon Çimento
|3,83
|3,76
|1,86
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|4,21
|4,57
|-7,88
|RTA Laboratuvarları
|21,34
|21,76
|-1,93
|İş Y. Men. Değ.
|13,45
|13,61
|-1,18
|Ereğli Demir Çelik
|19,77
|20,00
|-1,15
|Odaş Elektrik
|1,32
|1,33
|-1,07
|Turkcell
|15,23
|15,38
|-0,98
|TAV Havalimanları
|22,34
|22,56
|-0,98
|Erbosan
|139,40
|140,70
|-0,92
|Verusa Holding
|47,44
|47,84
|-0,84
|Kardemir (D)
|7,79
|7,85
|-0,76
|Çemaş Döküm
|1,31
|1,32
|-0,76
|Global Yat. Holding
|3,05
|3,07
|-0,65
|Migros Ticaret
|33,88
|34,10
|-0,65
|Emlak Konut GMYO
|1,81
|1,82
|-0,55
|Pegasus
|70,30
|70,65
|-0,50
|Sabancı Holding
|9,44
|9,48
|-0,42
|Bim Mağazalar
|63,20
|63,40
|-0,32
|Garanti Bankası
|8,51
|8,52
|-0,12
|Tekfen Holding
|14,25
|14,26
|-0,07
|Kervan Gıda
|16,23
|16,24
|-0,06