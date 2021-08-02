Çarpıcı açıklama: Borç transferleri için verilen kredi ile borcunu kapatanlar ayda sadece 382.82 TL ödeme yapacaklar…

Bankalara borcu olan vatandaşlara özel olarak Finansbank kanadından sansasyonel açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bir anda bütün borçlarından kurtularak tek bir adrese borcu olsun isteyenler amacıyla QNB Finansbank borç kapatma kredisi ile alakalı olarak sansasyonel açıklamalara yer verdi. Daha önce çektiğiniz bir kredi olması durumunda bu krediyi ödemekte zorlandığınız zaman başvurabileceğimiz yollardan bir tanesidir. Öyleki böyle bir durumda borç kapatma kredisi talep edeceğiniz bir banka borcunuzun olduğu diğer bankaya ilgili tutarı ödeyerek krediyi kapatır ve kendi bankasına çeker.
Borç Transferi Kredisi Faiz oranları
10.000 TL %1,54 36 382.82 TL 52,5 TL 309.14 TL %25.0525
10.000 TL %2,04 36 421.11 TL 52,5 TL 315.81 TL %34.2049
10.000 TL %2,32 36 443.40 TL 52,5 TL 319.49 TL %39.5948
Borç Transferi Kredisi Nasıl Başvurulur?
Ön başvurunuzu, TC kimlik numaranızı 5030'a SMS olarak göndererek veya QNB Finansbank Şubelerini ziyaret ederek gerçekleştirebilirsiniz.
Ön başvurunuzun olumlu sonuçlanması halinde, dilediğiniz QNB Finansbank Şubesi'nden Borç Transferi Kredisi için kesin başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.
* SMS tutarı, KDV ve ÖİV dahil olmak üzere; Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom Mobil aboneleri için 0,65TL olarak ücretlendirilir. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom Mobil kısa mesaj birim fiyatlarında meydana gelecek değişiklikleri yansıtma hakkını saklı tutar.