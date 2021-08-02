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    • Ekonomi
    • 02.08.2021 14:32
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    • 02.08.2021 14:32
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    Çarpıcı açıklama: Borç transferleri için verilen kredi ile borcunu kapatanlar ayda sadece 382.82 TL ödeme yapacaklar…

    Bankalara borcu olan vatandaşlara özel olarak Finansbank kanadından çarpıcı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bir anda tüm borçlarından kurtularak tek bir adrese borcu olsun isteyenler için QNB Finansbank borç kapatma kredisi ile ilgili olarak çarpıcı açıklamalara yer verdi. Konut kredilerinden ek hesap ile QNB Finansbank içerisinde borçları olan vatandaşlar bu süreçlere dahil edilmeyecektir. Geri kalan herkes anlık olarak başvurularını yaparak aylık 382.82 TL taksit ödemesi ile anlık olarak fırsatlardan yararlanabilecekler.

    takvim.com.tr
    Borç transferleri için verilen kredi ile borcunu kapatanlar ayda 382.82 TL ödeme yapacaklar…

    Bankalara borcu olan vatandaşlara özel olarak Finansbank kanadından sansasyonel açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bir anda bütün borçlarından kurtularak tek bir adrese borcu olsun isteyenler amacıyla QNB Finansbank borç kapatma kredisi ile alakalı olarak sansasyonel açıklamalara yer verdi. Daha önce çektiğiniz bir kredi olması durumunda bu krediyi ödemekte zorlandığınız zaman başvurabileceğimiz yollardan bir tanesidir. Öyleki böyle bir durumda borç kapatma kredisi talep edeceğiniz bir banka borcunuzun olduğu diğer bankaya ilgili tutarı ödeyerek krediyi kapatır ve kendi bankasına çeker.

    Borç Transferi Kredisi Faiz oranları

    10.000 TL %1,54 36 382.82 TL 52,5 TL 309.14 TL %25.0525

    10.000 TL %2,04 36 421.11 TL 52,5 TL 315.81 TL %34.2049

    10.000 TL %2,32 36 443.40 TL 52,5 TL 319.49 TL %39.5948

    Borç Transferi Kredisi Nasıl Başvurulur?

    Ön başvurunuzu, TC kimlik numaranızı 5030'a SMS olarak göndererek veya QNB Finansbank Şubelerini ziyaret ederek gerçekleştirebilirsiniz.

    Ön başvurunuzun olumlu sonuçlanması halinde, dilediğiniz QNB Finansbank Şubesi'nden Borç Transferi Kredisi için kesin başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

    * SMS tutarı, KDV ve ÖİV dahil olmak üzere; Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom Mobil aboneleri için 0,65TL olarak ücretlendirilir. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom Mobil kısa mesaj birim fiyatlarında meydana gelecek değişiklikleri yansıtma hakkını saklı tutar.

        QNB Finansbank şubelerinden yapacağınız başvurunuzun değerlendirmeye alınması için aşağıdaki evrakları yanınızda bulundurmanız gerekmektedir:

        Kimlik belgeniz (Nüfus cüzdanı veya noter tasdikli sureti)

        Adres Kayıt Sistemi'nde adres bilginizin güncel olmaması halinde; son 3 ay içinde düzenlenmiş sabit telefon, elektrik, doğalgaz, su veya cep telefonu faturalarınızdan herhangi biri Gelir belgeniz (Gelir belgesiz ön onay alınamaması durumunda)

        Borç Transferi Kredisi Koşulları

        Diğer bankalarda bulunan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı Borç Transferi Kredisi ile bankamıza transfer edebilirsiniz.

        Diğer bankalarda bulunan ihtiyaç kredisi borcunun tamamı transfer edilirken, kredi kartı borçları için kısmi ödeme yapılabilir. Şube ekranında görünen tutarın altındaki miktarlar için transfer yapılamamaktadır.

        Diğer bankalara yapılacak EFT işlemleri, sonraki iş gününde karşı bankaya ulaşmaktadır.

        Kredi kartı borçları için yapılacak transferlerde ek bir işlem yapılmasına gerek yoktur ancak kredi borçları için yapılacak transferlerde müşterinin mutlaka diğer bankayla iletişime geçmesi ve bilgilendirme yapması gerekmektedir.

        Konut Kredisi, Ek Hesap ve QNB Finansbank'taki borçlarınız Borç Transferi Kredisi kapsamında değerlendirilememektedir.


        Borç Kapatma Kredisi Nedir?

        Daha önce çektiğiniz bir kredi olması durumunda bu krediyi ödemekte zorlandığınız zaman başvurabileceğimiz yollardan bir tanesidir. Öyleki böyle bir durumda borç kapatma kredisi talep edeceğiniz bir banka borcunuzun olduğu diğer bankaya ilgili tutarı ödeyerek krediyi kapatır ve kendi bankasına çeker.

        Tabii bunu yaparken sizden size en uygun ödeme vadelerini de isteyecek buna göre bir nevi yapılandırma sağlayacaktır. Bunu sağlaması içinde sizden belirttiği tutarlarda faiz talep edecek ve vadenize bunu yansıtacaktır.

        Tabiiki bunu sizler için 36 ay vadeye kadar uzatabilir ve uygun şekilde ödeme imkanı sunabilir. Evvela bankaya ne kadar borcunuz olduğunu belirtmeli daha sonrasında sizin için ödeme imkanı bulunan bir vade belirtip yapılandırmasını sağlamanız gerekmektedir.
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