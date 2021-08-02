Çarpıcı açıklama: Borç transferleri için verilen kredi ile borcunu kapatanlar ayda sadece 382.82 TL ödeme yapacaklar…



Borç Kapatma Kredisi Nedir?

Daha önce çektiğiniz bir kredi olması durumunda bu krediyi ödemekte zorlandığınız zaman başvurabileceğimiz yollardan bir tanesidir. Öyleki böyle bir durumda borç kapatma kredisi talep edeceğiniz bir banka borcunuzun olduğu diğer bankaya ilgili tutarı ödeyerek krediyi kapatır ve kendi bankasına çeker.

Tabii bunu yaparken sizden size en uygun ödeme vadelerini de isteyecek buna göre bir nevi yapılandırma sağlayacaktır. Bunu sağlaması içinde sizden belirttiği tutarlarda faiz talep edecek ve vadenize bunu yansıtacaktır.

Tabiiki bunu sizler için 36 ay vadeye kadar uzatabilir ve uygun şekilde ödeme imkanı sunabilir. Evvela bankaya ne kadar borcunuz olduğunu belirtmeli daha sonrasında sizin için ödeme imkanı bulunan bir vade belirtip yapılandırmasını sağlamanız gerekmektedir.