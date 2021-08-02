Ağustos ayı gelip çattı. Bu kapsamdas 700 bin işçi maaşlarına yapılacak zam oranını heyecanla bekliyor. Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında artış taleplerini iletmişti. Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Reşat Moralı Toplantı Salonu'ndaki ilk toplantıyla başladı. Peki, seyyanen zam ne kadar, kaç TL olacak? 2022 2023 taşeron ve kamu işçisi toplu sözleşme ne zaman yapılacak? İşte görüşmelerde son durum

TALEP BELLİ OLDU

Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti.