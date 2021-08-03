Cumhuriyet tarihinde bir ilk: 12 aylık ihracat ilk defa 200 milyar doları geçti!

Yılın ilk çeyreğindeki yüzde 7'lik büyümenin ardından, ikinci çeyrekte yüzde 20'nin üstünde bir performans sergilemesi beklenen Türkiye, ihracatta da tarihi bir eşiği geride bıraktı. Temmuz ayında ihracat, 9 günlük Kurban Bayramı tatiline rağmen, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 16.4 milyar dolara çıktı. Bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek temmuz rakamına imza atılırken, 14 yıldır 100 milyar dolar seviyesinde olan yıllık ihracatta ise Cumhuriyet tarihinde ilk kez 200 milyar dolar sınırı geçildi.
2021 VE 2022 HEDEFİ AŞILDI
Temmuz sonu itibarıyla yıllık ihracat, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 201 milyar 46 milyon dolara çıktı. Böylece sadece 2021 yılı hedefi olan 184 milyar dolar değil, 2022 hedefi olan 198 milyar dolar da aşıldı. Yılın ilk 7 ayında ise ihracat, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 121.4 milyar doları geçti.
PANDEMİ ÖNCESİ GEÇİLDİ
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Bakanlık Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında temmuz ayı dış ticaret rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kurban Bayramı tatili dikkate alındığında iş günü bazında ihracat tutarının da oldukça yüksek olduğuna işaret ederek, "Yıllık bazda ilk defa 200 milyar doları geçtik. Pandemi öncesine göre kıyaslarsak 2019 yılı ocak-temmuz dönemine göre de ihracatımız yüzde 16.4 artış sağladı" dedi. Dış ticaret hacminin de 268.2 milyar dolara yükseldiğini belirten Muş, "İhracatın ithalatı karşılama oranı, ocak-temmuz döneminde, geçtiğimiz yıla göre 5.6 puan artışla yüzde 82.7'ye çıktı. Dış ticaret açığımız yüzde 5 azalarak 25.5 milyar dolara geriledi" diye konuştu.