Cumhuriyet tarihinde bir ilk: 12 aylık ihracat ilk defa 200 milyar doları geçti!





5 YILDA 300 MİLYAR DOLAR RAKAMINA ULAŞILACAK

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "İhracat ailemiz, rekorlarla kapattığı ilk 6 aydan sonra geçtiğimiz ay da tarihi bir performans gösterdi. Mevcut yükseliş ivmemiz gösteriyor ki en fazla 5 sene içerisinde 300 milyar dolarlık ihracata hep beraber ulaşacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Son 12 ayda 201 milyar 46 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek, yıllık ihracat hedefinin de oldukça üzerinde bir rakama erişildiğini bildiren İsmail Gülle, "Sadece 2021 yılı hedefimiz olan 184 milyar doları değil, 2022 hedefi 198 milyar doları da aşmayı başardık. Şimdi gözümüzü 2023 hedefine diktik. Ayrıca tarihimizin en yüksek günlük ihracat rakamları da bu ay içerisinde gerçekleşti. 14 Temmuz'da 1.3 milyar dolarla rekor kırdık. 16 Temmuz'da bu rekoru da geçip günlük ihracatta 1.5 milyar doları aştık" dedi.