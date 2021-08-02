Sigara zammı yapıldı mı? 2021 sigara fiyatları ne kadar? 2 Ağustos Malbora, Camel, Samsun, Tekel, Kent fiyat listesi

Sigara zammı yapıldı mı? 2021 sigara fiyatları ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ağustos ayına yeni girdiğimiz şu günlerde sigara fiyatlarında herhangi bir değişiklik olup olmadığı, zam yapılıp yapılmadığı gündemden düşmeyen konular arasında yer alıyor. Malbora, Camel, Samsun, Tekel, Kent ve daha pek çok markanın güncel fiyatları haberimizde yer alıyor.
SİGARAYA ZAM YAPILDI MI?
Ayrıca, karara göre, tütün içeren purolar, sigarillolar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigaralar ve tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaraların yüzde 40 olan ÖTV tutarı yüzde 80'e çıkarıldı.
Öte yandan, net muhtevası 500 gramı geçmeyen ve net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanların ise yüzde 63 olan ÖTV tutarı yüzde 40'a düşürülürken sigaranın ÖTV oranında bir değişiklik yapılmadı.
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI
British American Tobacco
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL