Volkswagen Passat, Yeni BMW 1 Serisi, Fiat Egea, Yeni Megane Sedan fiyat listesi! 2021 model sıfır otomobiller ne kadar oldu?

Pandemi sonrası otomobil firmaları büyük güçlükler yaşarken ellerindeki stokları eritmek için adeta indirim yarışına girdiler. Sıfır vasıta sahibi olmak isteyenlere müjdeler peş peşe geldi. Otomobil firmaları resmen kampanya yarışına girdi. Sıfır faiz, takas indirimi, yakıt hediyesi ve kasko indirimi gibi pek çok imkânı bir arada yayınlayan otomobil firmalarını sizler amacıyla listeledik. İşte Volkswagen Passat, Yeni BMW 1 Serisi, Fiat Egea, Yeni Megane Sedan fiyat listesi!
2021 MODEL PASSAT FİYATLARI
Bu haberimizde sizler için Volkswagen'in en çok sevilen araçlarından biri olan Passat'ın 2021 model sıfır araçlarının fiyatlarını derledik. İşte Volkswagen Passat fiyat listesi:
2021 Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG Business: 753.600 TL
2021 Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG Elegance: 906.900 TL
2021 Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR 240 PS 4M DSG Elegance: 1090.900 TL
2021 Volkswagen Passat 1.6 TDI SCR 120 PS DSG Impression: 658.500 TL
2021 Volkswagen Passat 1.6 TDI SCR 120 PS DSG Business: 655.600 TL
2021 Volkswagen Passat 1.6 TDI SCR 120 PS DSG Elegance: 661.300 TL
2021 Volkswagen Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Impression: 439.900 TL
2021 Volkswagen Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Business: 497.300 TL
2021 Volkswagen Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance: 607.700 TL
PASSAT ÖZELLİKLERİ
Kendi segmentinin en ferah ve konforluları arasında yer alıyor. Açık bir kabin ve ince kapı direkleri ile dışarıya doğru görüşü mükemmel bir şekilde sağlıyor. Yeni modelde daha önceki serilere göre bagaj kısmının biraz daha genişlediğini ancak iç kısmı daraltıldı.
Passat, son iki yıldır ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından çarpışma testine tabi tutuluyor. Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü'nden de (IIHS ) çoğunlukla iyi sonuçlar aldı. Temel model birkaç standart sürücü destek teknolojisine sahipken, yalnızca en üst modeli en gelişmiş donanıma sahip. Temel güvenlik özellikleri ise şunları içeriyor:
– Standart önden çarpışma uyarısı ve otomatik acil frenleme
– Standart kör nokta izleme ve çapraz trafik uyarısı
– Hız sabitleyici