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    • Ekonomi
    • 01.08.2021 10:48
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    • 01.08.2021 10:48
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    Volkswagen Passat, Yeni BMW 1 Serisi, Fiat Egea, Yeni Megane Sedan fiyat listesi! 2021 model sıfır otomobiller ne kadar oldu?

    Araç sahibi olmak ya da aracını güncellemek isteyenler ÖTV ve KDV miktarlarının artışı ile eş güdümlü kara kara düşünmeye başladı. Her geride bıraktığımız gün değerine değer katan otomobil piyasasında süratli olmak gerekiyor. Aksi takdirde bugün baktığınız bir vasıta, yarın 4-5 bin lira aniden zamlanıyor. Uygun fiyata sıfır vasıta arayanlar amacıyla harika bir liste hazırladık. Siz de hayalinizdeki otomobile ideal fiyatlarla kavuşmak istiyorsanız, kesinlikle hazırladığımız listeye göz atın. İşte Volkswagen Passat, Yeni BMW 1 Serisi, Fiat Egea, Yeni Megane Sedan fiyat listesi!

    takvim.com.tr
    Volkswagen Passat fiyat listesi! 2021 model Passat'lar ne kadar?

    Pandemi sonrası otomobil firmaları büyük güçlükler yaşarken ellerindeki stokları eritmek için adeta indirim yarışına girdiler. Sıfır vasıta sahibi olmak isteyenlere müjdeler peş peşe geldi. Otomobil firmaları resmen kampanya yarışına girdi. Sıfır faiz, takas indirimi, yakıt hediyesi ve kasko indirimi gibi pek çok imkânı bir arada yayınlayan otomobil firmalarını sizler amacıyla listeledik. İşte Volkswagen Passat, Yeni BMW 1 Serisi, Fiat Egea, Yeni Megane Sedan fiyat listesi!

    2021 MODEL PASSAT FİYATLARI

    Bu haberimizde sizler için Volkswagen'in en çok sevilen araçlarından biri olan Passat'ın 2021 model sıfır araçlarının fiyatlarını derledik. İşte Volkswagen Passat fiyat listesi:

    2021 Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG Business: 753.600 TL

    2021 Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG Elegance: 906.900 TL

    2021 Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR 240 PS 4M DSG Elegance: 1090.900 TL

    2021 Volkswagen Passat 1.6 TDI SCR 120 PS DSG Impression: 658.500 TL

    2021 Volkswagen Passat 1.6 TDI SCR 120 PS DSG Business: 655.600 TL

    2021 Volkswagen Passat 1.6 TDI SCR 120 PS DSG Elegance: 661.300 TL

    2021 Volkswagen Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Impression: 439.900 TL

    2021 Volkswagen Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Business: 497.300 TL

    2021 Volkswagen Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elegance: 607.700 TL

    PASSAT ÖZELLİKLERİ

    Kendi segmentinin en ferah ve konforluları arasında yer alıyor. Açık bir kabin ve ince kapı direkleri ile dışarıya doğru görüşü mükemmel bir şekilde sağlıyor. Yeni modelde daha önceki serilere göre bagaj kısmının biraz daha genişlediğini ancak iç kısmı daraltıldı.

    Passat, son iki yıldır ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından çarpışma testine tabi tutuluyor. Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü'nden de (IIHS ) çoğunlukla iyi sonuçlar aldı. Temel model birkaç standart sürücü destek teknolojisine sahipken, yalnızca en üst modeli en gelişmiş donanıma sahip. Temel güvenlik özellikleri ise şunları içeriyor:

    – Standart önden çarpışma uyarısı ve otomatik acil frenleme

    – Standart kör nokta izleme ve çapraz trafik uyarısı

    – Hız sabitleyici

        PAKETE GÖRE DONANIM ÖZELLİKLERİ DEĞİŞİYOR

        Yeni sezon Passat paketleri 1 benzinli ve 3 adet dizel olmak üzere toplamda 4 farklı motor seçeneği ile karşımıza çıkıyor. Motorlar sahip oldukları gücü tekerleklere DSG şanzıman aracılığıyla iletiyor. Üç farklı donanımı bulunan paketleri Impression, Business ve Elegance olarak ayrılmış durumda.

        Passat Impression paketinde ilk olarak 8 ayrı renkli dokunmatik radyo sistemi ile anahtarsız çalışma sistemi dikkatleri çekiyor. 16″ Aragon alüminyum alaşım içeren jantlar ve Park mesafe sensörleri sayesinde daha güvenli bir sürüş sizleri bekliyor. Ayrıca gündüz kullanım için LED farları da öne çıkan diğer detaydan birisidir.

        Passast Bussiness paketinde ise ön koltukta bulunan bel destek ayarı sürücüsüne konforlu bir sürüş keyfi yaşatıyor. Hız sabitleyici ve 17″ London alüminyum alaşım jantları sayesinde güvenli bir yolculuk sizleri bekliyor. Ön sis farları ile entegre statik viraj aydınlatması sayesinde önünüzdeki nesneleri ve araçları kolayca ayrıt edebiliyorsunuz. Ek olarak içerisinde bulunan 3 tam otomatik klima sistemi sayesinde yaz ve kış aylarında sürücülere daha rahat bir ortam sağlıyor.

        Elegance paketi en üst paketten birisidir. 18″ Dartford alüminyum alaşım jantlar ve LED Matrix ön farları sayesinde güvenlik düzeyi bir üst seviyeye taşınmış durumda. Isıtmalı ön koltuklar ve kolay açılır / kapanır bagaj kapağı ile kullanıcılara rahatlığı üst seviyelerde yaşatıyor. Discover Pro navigasyon sistemi ise son gelişmiş teknoloji ile yolunuzu kolayca bulmaya katkı sağlıyor.

        Renault 2021 Temmuz Kampanyası

        Temmuz ayında zam yapılmayan Renault Taliant Taliant Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg model araç alımlarında 60.000 TL'ye 12 ay %0 faiz oranlı kredi imkanı sunuluyor. İlgili kampanya kapsamında Renault Taliant Taliant Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg modelini 171.500 TL peşinat ve 60.000 TL kredi kullanarak satın alabilirsiniz. Dilerseniz aynı araca kampanya kapsamında 141.500 TL peşinat ile 90.000 TL kredi, 18 ay vade ve %0,82 faiz oranlı kredi kullanarak ta sahip olabilirsiniz.

        Temmuz ayı fiyatı 232.000 TL olan 2021 model Yeni Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg modelini ise 172.000 TL peşinat ve 12 ay vadeli %0 faiz oranlı 60.000 TL kredi kullanarak satın alabilirsiniz. Haziran ayı fiyatı 315.900 TL olan Renault Megane Sedan Joy 1.3 TCe EDC 140 Bg Benzin Otomatik modeline ise kampanya indirimli 301.900 TL fiyatla sahip olabilirsiniz.

        Renault İcon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg Benzin Otomatik model araç alımlarında da 60.000 TL'ye 12 ay % 0 faiz oranlı kredi desteğinden faydalanabilir, sınırlı sayıdaki Renault Clio Joy 1.0 SCe 65 bg Benzin Manuel modeline 6.000 TL indirimle 163.400 TL'lik kampanyalı fiyatla sahip olabilirsiniz.

        Temmuz ayı kampanyasına özel 2021 model Yeni Taliant, Yeni Clio ve Yeni Megane (Joy 1.3 Tce EDC 140 bg hariç) araç alımlarında 3.000 TL takas indiriminden yararlanabilirsiniz. Sağlık çalışanlarına ve Online satışa özel kampanyada ise Renault Finans'tan kullanılan kredilerde kredi tahsis ücreti (dosya masrafı) alınmamakta ve aracın ilk periyodik bakımını kapsayan Maxxi Bakım ürünü hediye olarak sunulmaktadır.


            Fiat Kampanyası Detayları

            Fiat Egea Sedan Easy Temmuz ayındaki 2.000 TL'lik zamma rağmen hala en cazip fiyat performans aracı olmaya devam ediyor. Fiat Egea Easy modelini Temmuz ayında 159.900 TL fiyatla satın alabilir ve Fiat Egea modellerinde Temmuz ayı kampanyası kapsamında 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteğinden faydalanabilirsiniz.

            %50 Ötv dilimindeki nadir SUV araçlardan olan Fiat 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT Benzin Manuel modelini Temmuz ayı kampanyası kapsamında 231.000 TL fiyatla satın alabilirsiniz.

            Fiat 500L modellerinde cazip fiyatlar sunuluyor. 2020 model Fiat 500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT Benzin Manuel modelini 186.100 TL'ye, Fiat 500L Cross Plus 1.4 Fire 95 HP MT Benzin Manuel modelini ise 196.100 TL'ye satın alabilir, aynı zamanda 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi imkanından da yararlanabilirsiniz.

            Türkiye'de satışta olan en ucuz sıfır araçlardan olan Fiat Panda Urban 1.2 69 HP Benzin Manuel modeline kampanya kapsamında 6.000 TL indirimle 139.000 TL fiyatla sahip olabilirsiniz.

            BMW Kampanyası

            BMW modellerinde Temmuz ayı kampanyası kapsamında 0 faizli kredi desteği sunuluyor. Kampanya kapsamında:

            BMW 116d ve BMW 118i modellerinde 160.000 TL'ye 24 ay %0 faizli kredi ve 25.000 TL takas desteği,

            Yeni BMW 216d Gran Coupe ve Yeni BMW 218i Gran Coupe modellerinde 1600.000 TL'ye 24 ay %0 faizli kredi desteği ve 25.000 TL takas indirimi,
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            Haberler Ekonomi Volkswagen Passat, Yeni BMW 1 Serisi, Fiat Egea, Yeni Megane Sedan fiyat listesi! 2021 model sıfır otomobiller ne kadar oldu?