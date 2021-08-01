Satılan her 5 konuttan biri İstanbul'da

Söz konusu dönemde en yüksek satış rakamına 108 bin 51 adetle İstanbul'da ulaşıldı. Ülke genelinde 5 konuttan birisi megakentte satıldı.

İstanbul'u 53 bin 575 adetle Ankara, 31 bin 683 ile İzmir, 24 bin 446 ile Antalya, 20 bin 537 ile Bursa, 16 bin 643 ile Mersin, 13 bin 587 ile Konya, 13 bin 314 ile Gaziantep, 13 bin 172 ile Kocaeli, 13 bin 159 ile Tekirdağ izledi.