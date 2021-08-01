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    • Ekonomi
    • 01.08.2021 17:06
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    • 01.08.2021 17:06
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    4D taşeron kamu işçisi son dakika maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Kamu işçileri toplu sözleşme görüşmeleri başladı mı 2021?

    Milyonlarca kamu ve taşeron işçisinin gözü 2 Ağustos tarihinde yapılacak 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde. Bu hafta içerisinde aralarında taşerondan kadroya geçenlerin de yer aldığı 700 binden fazla kamu işçisinin sözleşme sürecinin sonuçlanması bekleniyor. Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri bağlamında artış taleplerini iletti. Memur sendikaları seyyanen zam konusunda öteden beri ısrarcı. Genelde bu teklifler arasında fark bulunuyor, çünkü işçi tarafı en yüksek noktayı kamu tarafı da alt seviyeyi belirliyor. Sonraki aşamalarda kamu teklifini yukarı çekerken işçi tarafı da geriye doğru bir hamle yapıyor ve orta noktada buluşma sağlanıyor. Peki, kamu ve taşeron işçi maaş zammı kaç TL? Kamu ve taşeron işçisi seyyanen zam teklifi ne kadar oldu? Toplu sözleşme görüşmeleri...

    takvim.com.tr
    4D taşeron kamu işçi zammı ne kadar olacak?

    Taşeron ve kamu işçisi zamlı maaşlar ne kadar oldu? Toplu sözleşme görüşmeleri ile yeni zamlı maaşlar belli oldu mu? Milyonlarca kişinin gündeminde toplu sözleşme ve zamlı maaşlar yer alıyor. 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023'te yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı 2 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Öte yandan, taşerondan kadroya geçenlerin de aralarında olduğu 700 binden fazla kamu işçisinin sözleşme sürecinin ise bu hafta sonuçlanması bekleniyor. Memur sendikaları seyyanen zam konusunda öteden beri ısrarcı. Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti. Peki, kamu ve taşeron işçi maaş zammı kaç TL? Kamu ve taşeron işçisi seyyanen zam teklifi ne kadar oldu? İşte tüm detaylar!

    MEMUR-SEN VE TÜRKİYE KAMU-SEN ZAM TALEBİNİ AÇIKLADI

    Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında, kamu görevlileri için 600 lira seyyanen zam, 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için ise yüzde 17 artış talep etti.

    6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN?

    Memur ve memur emeklisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç yarınki ilk toplantıyla başlayacak. Aralarında taşerondan kadroya geçenlerin de olduğu 700 binden fazla kamu işçisinin sözleşme sürecinin ise bu hafta sonuçlanası bekleniyor.

    Yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023'te yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yarın yapılacak.

    Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirledi. İki konfederasyon, hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulundu.

    Konfederasyonların ortak talepleri arasında, tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesi, gelir vergisinin yüzde 15'ini aşan kısmının karşılanması gibi maddeler de yer alıyor.

    Memur ve memur emeklileri için yarın yapılacak ilk toplantıyla başlayacak zam pazarlığı süreci, yasal olarak ağustosun üçüncü haftasında sona erecek.

        SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

        Daha önceki yıllarda olduğu gibi süreç iki tarafın ilk tekliflerini vermesiyle başlıyor. Genelde bu teklifler arasında fark bulunuyor, çünkü işçi tarafı en yüksek noktayı kamu tarafı da alt seviyeyi belirliyor. Sonraki aşamalarda kamu teklifini yukarı çekerken işçi tarafı da geriye doğru bir hamle yapıyor ve orta noktada buluşma sağlanıyor. Bu yılda iki tarafın tekliflerini revize etmesiyle bir orta noktada buluşulacağını bekliyoruz.

        FARK KAPANIR MI?

        Tekliflere baktığımızda aslında düğümü çözecek noktanın ilk 6 aylık teklif olduğunu söyleyebiliriz. Hükümet burada 6 aylık enflasyon olan yüzde 8.45 oranının biraz üzerinde bir teklif vermiş oldu. İşçiler ise yüzde 20 oranını istiyor. Bu aradaki 11 puanlık farkın iki tarafında revizeleriyle kapanmasını bekliyoruz. Bu noktaya ilaveten düşük maaşlı olanlara seyyanen zam noktasında da fark bulunuyor. Buradaki revizelerle sonucun alınacağı bekliyoruz. Çünkü asıl fark ilk 6 aylık tekliflerde bulunuyor. Burada yapılacak bir anlaşma sözleşmenin uzlaşı ile biteceğini gösterecek. O yüzden asıl görüşmelerin ilk 6 aylık teklifler üzerinde olmasını bekliyoruz.

        EMEKLİLER NE İSTİYOR?

        *Yüzdeli zamlara ilaveten seyyanen zam yapılsın

        * Aile yardımı emeklilikte de devam etsin.

        * Ücretsiz toplu taşıma için yaş sınırı kaldırılsın.

        * Bayram ikramiyesi artışı kurala bağlansın.

        * Kamunun eğitim ve dinlenme tesisleri yüzde 50 indirimli olsun.

        * Emeklilik için yaşı bekleyenler Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlandırılsın.

        MEMURLAR NE İSTİYOR?

        *Yüzdeli zamlara ilaveten seyyanen zam yapılsın

        *Sözleşmeli personel kadroya geçirilsin.

        *Gelir vergisi kesintisi yüzde 15 ile sabitlensin.

        *Bayram ikramiyesi kamu görevlilerine de ödensin.

        *Emekli ikramiyesinin hesabına 1 tam yılı aşan süreler de dahil edilsin.

        4 BİN 800 LİRA TALEP EDİLİYOR

        Türk-İş Genel Mali Sekreteri ve Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, Türk-İş ve Hak-İş'in tüm kamu işçilerinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini istediğini ve 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep ettiğini bildirdi. Ağar açıklamalarının devamında şöyle dedi:

        "İşçi heyeti olarak taleplerimizi sunduk. Bundan sonraki süreçte Kamu İşveren Heyeti'nden geri dönüş bekliyoruz. Onların geri dönüşüne göre süreç hızlanır. Biz işçinin geçinebileceği bir ücreti almasını istiyoruz. Diyaloğa hazırız. Kamu İşveren Heyeti ile ortak bir noktada anlaşacağımızı düşünüyoruz. En güzel toplu iş sözleşmesi masada biten sözleşmedir. Amacımız, sözleşmeyi uzlaşıyla masada imzalamak."

        KAMU İŞÇİSİNİN ZAM PAZARLIĞINDA KRİTİK HAFTA

        Kamudaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren zam görüşmelerinde hükümetin işçi heyetine yeni zam teklifini bu hafta sunması bekleniyor.

        Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, il özel idareleri, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüyle ilgili 31 Mayıs'ta başlayan süreç devam ediyor.

        Önceki dönemlerden farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Türk-İş ve Hak-İş, en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebinde bulunmuştu.

        Bu teklif üzerine 8 Temmuz'da hükümet, işçilere brüt ücreti 3577-3750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3750-4000 lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı teklif etti.

        Hükümetin teklifini düşük bulan Türk-İş ve Hak-İş, taleplerinin karşılanacağı yeni bir teklifi beklemeye başladı. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ara verilen zam pazarlığında, hükümetin, yeni zam teklifini bu hafta sunması bekleniyor.

        DÜĞÜMÜ İLK 6 AY ÇÖZER

        Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ayrıntıları yazdı.

        Türkiye'nin devrim niteliğinde kararlarından birisi de taşeronda çalışan işçilerin tamamını kamu kadrosuna almak olmuştu. Belediye şirketlerinde çalışanlar belediyelerde devlet kurumlarında çalışanlar ise kamu kurumlarında kadrolu oldular. Böylece kamuda 4D dediğimiz işçi kadrosundaki çalışan sayısı 700 bini geçmiş oldu. Taşerondan gelen işçilerle birlikte tüm kamu işçileri şimdi toplu sözleşme heyecanı yaşıyor. Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, il özel idareleri, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüyle ilgili 31 Mayıs'ta başlayan süreç devam ediyor. 2021-2022 dönemindeki zam oranları belli olacak ve işçilerin mali sosyal hakları belirlenecek. Bunun için ilk görüşme yapılmış ve işçi tarafı tekliflerini sunmuştu. İşçi tarafı Türk-İş ve Hak-İş tarafından temsil ediliyor. İşçi sendikaları ilk görüşmede en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebinde bulunmuştu.

        Bu teklif üzerine 8 Temmuz'da hükümet, işçilere brüt ücreti 3577-3750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3750- 4000 lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı teklif etti.

        BUNDAN SONRA NE OLUR?

        Memur sendikaları seyyanen zam konusunda öteden beri ısrarcı. Pazarlığın öncelikle bu noktadan başlamasını bekliyoruz. Daha sonra da enflasyon rakamları ve refah payı göz önüne alınarak oranlar değerlendirilecektir. Burada kamu maliyesi, pandemi şartları ve geçim endekslerinin de masada önemli etkenler olarak duracağını söyleyebiliriz. Burada ortaya çıkacak zam oranlarının özellikle emekliler açısından da önemi büyük. Çünkü buradan çıkacak zamlar SSK ve Bağ-Kur emeklilerini de bir açıdan ilgilendirmiş olacak. Onlar enflasyon oranında zam alsalar da aradaki makasın açılması bir düzeltmeyi de beraberinde getirebilir. Önümüzdeki günlerde bu rakamlar üzerinden değerlendirmeler devam edecektir.
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        Haberler Ekonomi 4D taşeron kamu işçisi son dakika maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Kamu işçileri toplu sözleşme görüşmeleri başladı mı 2021?