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    Çalışan annelere erken emeklilik! Staj sonrası doğum yapmak yaş şartını düşürüyor

    Çalışan annelere erken emekliliğin yolu doğum borçlanmasıyla açılırken, staj sigortası da geçerli sayılıyor. Staj sonrası doğum yapmak yaş şartını düşürüyor. İşte çalışan annelere erken emeklilik fırsatının detayları...

    Stajyer anneye erken emeklilik

    Ülkemizde çalışanların emekli olabilmeleri için belli bir süre sigortalı olma, belli bir yaşa ulaşma ve prim günü ödeme şartlarını sağlaması gerekiyor. Ancak emekliliği erkene çeken bazı imkanlar da var.

    Bunlardan birisi annelere tanınan doğum borçlanması. Anneler sigorta olduktan sonra dünyaya gelen 3 çocuğu için borçlanma yaparak 2.160 gün (6 yıl) kazanıyor. Burada çocukların sigortadan sonra doğmuş ve yaşıyor olmaları ön şart olarak kabul ediliyor.

    Dolayısıyla sigortadan önceki doğumlar borçlanılamıyor. Ancak bazı istisnaları da var.

    KADINLARA ÖZEL HAK
    Mevzuatımız staj ya da çıraklıkta geçen süreleri emeklilikten saymıyor ve bu sigortaları başlangıç olarak kabul etmiyor. Ancak annelere bu noktada bir imkan doğuyor. Anneler sigortadan önceki çocukları borçlanamasa da staj ya da çıraklık sigortası sonrası dünyaya gelen çocukları için borçlanma yapabiliyor.

        Borçlanma tarihi belirlenirken staj sigortası geçerli sayılıyor. Emeklilik hesabında kullanılmıyor ama ilk sigorta olunan tarih olarak borçlanma şartını yerine getiriyor. Buradaki diğer avantaj ise sigorta başlangıcının geriye çekilmesi.

        Eğer staj ya da çıraklık ile sigortalı çalışmaya başlanılan süre arasında doğumlar olduysa bunlar borçlanıldığında sigorta başlangıcını geri çekebiliyor. Dolayısıyla yaş ve prim şartı da düşüyor.

        İş hayatına staj yaparak başlayan ve adına kısa vadeli sigorta kolları primi yatan kadın sigortalılar normal sigortayla çalışmaya başlamadan önce çocuk sahibi olmuşsa girişini geriye çekebiliyor.

        ÖRNEK HESAPLAMA
        20 Mayıs         1991'de staj sigortası yapılan bir kadın daha sonra 20 Mayıs 1994'te sigortalı olarak çalışmaya başlamış olsun. Bu kadın sigortalının emeklilik şartları 20 yıl, 50 yaş ve 5675 gün olacaktır.

            Bu sigortalının 20 Mayıs 1992'de bir doğum yaptığı düşünülürse avantaj ortaya çıkacaktır. Yapacağı 720 gün borçlanma ile işe başlangıç tarihi 20 Mayıs 1992'ye geri çekilecek ve emeklilik şartları 48 yaş ve 5525 gün olacaktır.

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            Haberler Ekonomi Çalışan annelere erken emeklilik! Staj sonrası doğum yapmak yaş şartını düşürüyor