Nöbetçi noter işbaşında

Nöbetçi Noterlik uygulaması yeniden başlatıldı. Bundan sonra hafta sonları nöbetçi olan noterler yeniden vatandaşa hizmet edecek. Daha önce ilk uygulama 6 Nisan 2019 tarihinde ilk uygulama başlamıştı. Uygulamaya ticari işletmeler ve hafta içi iş yoğunlukları nedeniyle noterlik işlemlerini yaptıramayan vatandaşlar yoğun ilgi göstermişti. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda ise 17 Mart 2020'de uygulamaya ara verilmişti. Uygulamanın sürdüğü yaklaşık bir yılda 810 bin 448 işlem yapıldı.