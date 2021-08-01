İşçiye 8.284 TL yeni tazminat! Son alınan brüt ücret üzerinden hesaplanıyor...

Yasalarımıza göre kıdem tazminatı hesaplanabilmesi için son iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olmak da gerekiyor. Kıdem tazminatı hesabı son alınan brüt ücret üzerinden yapılıyor.
Hesaplama yapılırken çalışılan yıl kadar ay ve günler de dikkate alınarak kıdem tazminatı ortaya çıkartılıyor. Kıdem tazminatı hesaplanırken giydirilmiş brüt ücret dikkate alınsa bile bunun bir üst sınırı bulunuyor.
Buna kıdem tazminatı tavanı deniliyor. Yine 1475 sayılı İş Kanunun 14'üncü maddesinde "Kıdem tazminatının yıllık miktarı, Devlet Memurları kanununa tabi en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi geçemez." hükmü bulunmaktadır.
Buna göre de Hazine ve Maliye Bakanlığı her yıl Ocak ve Temmuz aylarında kıdem tazminatı tavanının açıklamaktadır. Temmuz ayı ile birlikte kıdem tazminatı tavanı da arttı. Halen 7 bin 638 lira olan tavan, memur maaş artışıyla yükseldi. Buna göre Temmuz ayı itibariyle yıl sonuna kadar geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı 8 bin 284 liraya çıktı.
10 YILA FAZLADAN 6.450 TL
■ Kıdem tazminatı tavanı 7 bin 639 liradan 8 bin 284 liraya çıktı.
■ Brüt maaşı tavanı aşan ların her yıl için 645 lira avantajı oluştu.
■ 10 yıl çalışanın tazminatı 76 bin 390 liradan 82 bin 840 liraya yükseldi.
■ Kazanç 6.450 TL olacak
■ Tazminat 1 Ocak'ta yeniden artacak.