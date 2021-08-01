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    • Ekonomi
    • 01.08.2021 08:58
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    • 01.08.2021 08:58
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    Bankamatik kartı kullananlar için müjde: 50.000 TL kredi için sonuçlar anında gelecek! Başvuru yapan herkese anında…

    Ziraat Bankası, Halkbank ile Vakıfbank ihtiyaç kredisi detayları en fazla aratılanlar arasına girdi. 50 bin TL ye kadar anlık nakit gereksinimi olan vatandaşlar amacıyla bankadan yeni bir kampanya geldi. 50 bin TL kredi fırsatları hemen verilecek. Kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası, Halkbank ile Vakıfbank kanadından bunları gerçekleştirmek yeterli olacak. Düşük faiz oranları ile 50 bin TL ye kadar fırsatlar sunulacak. En ideal faiz oranları ile birlikte kişilerin hesaplarına ödemeler yapılacak. Başvuru süreçleri amacıyla illa bankalara gitmek mecburiyetinde kalmadan herkes oturduğu yerden çevrimiçi bir şekilde yapabilecekler.

    takvim.com.tr
    Bankamatik kartı kullananlar için müjde: 50.000 TL kredi için sonuçlar anında gelecek!

    Ziraat Bankası, Halkbank ile Vakıfbank ihtiyaç kredisi detayları gelmeye devam ediyor. Bankamatik kartı kullananlaramacıyla müjdeli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Başvuru yapanlar amacıyla hemen neticeler ileriki ve bunun amacıyla müracaat gerçekleştirmek yeterli olacak. İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler için son dönemde bankaların yeni uygulamaları sayesinde şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yoluyla kredi alınabilmektedir. Bu tip krediler bireysel kredi türündedir. Yani kişinin ticari amacı dışında kalan ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen kredidir. Bu tip krediyi kurumlar değil, yalnızca reel kişiler kullanabilir. Ancak, işletme sahipleri ticari gelirlerini göstererek kendi adlarına da kullanabilir.

    Bankalardan uygun faiz ödemesi ile fırsatların sunulması vatandaşlar tarafından hangi şartlar ile ödeme yapılacak sorusunun ön plana çıkmasına neden oldu. Bu noktada şartlar belli oldu.

    50 bin TL ye kadar düşük faiz oranı ile kredi almak isteyen vatandaşlardan aranan şartlar belli oldu.

    Bu şartlar;En az 18 yaşında olmak

    TC kimlik numarası ile online başvuru yapmak

    Bankaların kişilerde sorgulama yaptıkları zaman kredi sicillerinin temiz olması, kredi notları en az 1100 ve üzerinde olmak

        Banka sicil geçmişlerinin temiz olması

        İcralık, kırmızı kalem, kara liste ya da avukatlık gibi durumlarda olmayan vatandaşlar anında başvuru yapabilecek ve onay aldıkları an ödemeler hesaplarına yatacak.

        36 ay vade ile düşük faiz oranları ile 50 bin TL ihtiyaç kredisi vatandaşlara sunulacak.

        VakıfBank

        İhtiyaç Kredisi

        Faiz Oranı

        %1,55

        Aylık Taksit

        1.917,81 TL

        Toplam Ödeme

        69.291,16 TL

        Ziraat Bankası

        Tüketici Kredisi

        Faiz Oranı

        %1,63

        Aylık Taksit

        1.947,81 TL

        Toplam Ödeme

        70.371,16 TL

        Halkbank

        Hızlı Kredi

        Faiz Oranı

        %1,63

        Aylık Taksit

        1.947,81 TL

        Toplam Ödeme

        70.371,16 TL

        İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler için son dönemde bankaların yeni uygulamaları sayesinde şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yoluyla kredi alınabilmektedir. Bu tip krediler bireysel kredi türündedir. Yani kişinin ticari amacı dışında kalan ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen kredidir. Bu tip krediyi kurumlar değil, yalnızca reel kişiler kullanabilir. Ancak, işletme sahipleri ticari gelirlerini göstererek kendi adlarına da kullanabilir.
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