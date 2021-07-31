Dünya piyasaları sallandı! Türkiye pozitif ayrıştı

Bütün dünyada yaz mevsiminin gelmesi ve aşının etkisiyle normalleşme adımları atılırken, Delta varyantıyla moraller bozuldu. Kapasite kullanma oranları, tüketim verileri, büyüme ümitleri artarken, yeniden kısıtlamalar konuşulmaya başladı. Kısıtlamaların ekonomiler üzerindeki bilinen büyük etkisi sebebiyle para piyasalarında da moraller bozuldu. Bütün dünyanın kararlarını beklediği FED'in pozitif açıklamalarına rağmen birçok dünya borsası satıcılı seyretti. Bütün dünyada artan vaka sayılarının ekonomik toparlanmayı sekteye uğratacağına dair beklenti en büyük korku olurken, ABD ile Çin arasında zaman zaman soğuyan ekonomik savaş da yükselen endişeleri besleyen kaynak olarak öne çıkıyor.
BEKLENEN SENARYO
ABD Merkez Bankası FED, geçen hafta yaptığı toplantıda faiz oranlarını da varlık alım miktarı ve politikasını da değiştirmedi. Böylece FED kaynaklı endişeler yerini sükûnete bıraktı. Ancak ABD ile Çin arasındaki gerilim piyasalarda satışı körükledi. Analistler ise önümüzdeki haftanın verilerine yoğunlaştı. İngiltere'de kaldırılan Covid-19 kısıtlamaları ile birlikte toparlanan ekonominin yeni vaka ve varyantlarla yara almaması için İngiltere Merkez Bankasının yeni kararlar alması muhtemel olarak değerlendiriliyor. Piyasalardaki bu durum, hafta içinde rekor seviyleri test eden New York borsasında düşüşe sebep olurken, Asya borsalarında yüzde 4'e varan sert düşüşler gerçekleşti ve bu da Avrupa borsalarındaki yükselişe rağmen Borsa İstanbul'un risk iştahını az da olsa frenledi.
OLUMLU AÇIKLAMA VE VERİLER
FED'in güvercin açıklamaları, iç piyasada doları sakinleştirdi. Doların sakin seyri, altının onsunu da etkiledi. Ons, 1.830 dolara kadar yükselse de daha sonra dolardaki gevşemeyle gerileyip haftayı 1.814 dolardan kapattı. Yurt içinde Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun turizm gelirlerindeki yüksek artışla cari fazla verilebileceğine dair beklentileri ile yeni swap anlaşması açıklaması, yüksek enflasyon beklentisine rağmen pozitif algılandı.