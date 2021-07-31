Dünya piyasaları sallandı! Türkiye pozitif ayrıştı

BEKLENEN SENARYO

ABD Merkez Bankası FED, geçen hafta yaptığı toplantıda faiz oranlarını da varlık alım miktarı ve politikasını da değiştirmedi. Böylece FED kaynaklı endişeler yerini sükûnete bıraktı. Ancak ABD ile Çin arasındaki gerilim piyasalarda satışı körükledi. Analistler ise önümüzdeki haftanın verilerine yoğunlaştı. İngiltere'de kaldırılan Covid-19 kısıtlamaları ile birlikte toparlanan ekonominin yeni vaka ve varyantlarla yara almaması için İngiltere Merkez Bankasının yeni kararlar alması muhtemel olarak değerlendiriliyor. Piyasalardaki bu durum, hafta içinde rekor seviyleri test eden New York borsasında düşüşe sebep olurken, Asya borsalarında yüzde 4'e varan sert düşüşler gerçekleşti ve bu da Avrupa borsalarındaki yükselişe rağmen Borsa İstanbul'un risk iştahını az da olsa frenledi.