Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 30.07.2021 07:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.07.2021 07:45
    ABONE OL

    Temmuz ayı TÜİK 2021 son dakika enflasyon oranı belli oldu mu? Temmuz TEFE TÜFE TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

    2021 Temmuz ayı enflasyon oranı ne kadar? Temmuz ayı enflasyon beklentisi ne oldu? Soruları ekonomi gündemini takip edenler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. TÜİK tarafından 3 Ağustos Salı günü açıklanacak olan temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Bu gelişmelerin ardından enflasyon beklentisinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Haziran enflasyonu beklentilerin üzerinde artışla yüzde 1,94 yükselirken yıllık enflasyon da yüzde 17,53 seviyesine geldi. Peki, Temmuz enflasyon beklentisi yüzde kaç? 2021 Temmuz ayı enflasyon oranı ne kadar? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    Temmuz ayı TÜİK 2021 son dakika enflasyon oranı belli oldu mu?

    Temmuz ayı enflasyon oranı ne kadar olacak? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Temmuz ayı enflasyon verileri 3 Ağustos 2021 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak. Temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Bu gelişmeler sonrası enflasyon beklentisinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, Temmuz enflasyon beklentisi yüzde kaç? 2021 Temmuz ayı enflasyon oranı ne kadar? İşte detaylar!

    TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?

    AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,62 artmasını bekliyor.

    AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ağustos Salı günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,62 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,05, en yüksek yüzde 2,02 aralığında yer aldı.

    Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,62) göre bir önceki ay yüzde 17,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 18,74'e çıkacağı hesaplanıyor.

    Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,94 artış göstermişti.

    Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 110 baz puan artarak yüzde 16,09'a yükseldi.

        HAZİRAN AYI ENFLASYON VERİLERİ!

        TÜİK, milyonlarca kişiyi ilgilendiren haziran ayı enflasyon verisini açıkladı.

        Buna göre, TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,55 artış gerçekleşti.

        Böylece 6 aylık dönemde, yılbaşında belirlenen yüzde 3'lük zam aşıldı. Buna göre, memurlar ve emekliler yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak.

        SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının da yüzde 8,45 olması bekleniyor.

        Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 22,04, geçen yılın haziran ayına göre yüzde 42,89 artış gösterdi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Emekliye yüksek ikramiye
        Haberler Ekonomi Temmuz ayı TÜİK 2021 son dakika enflasyon oranı belli oldu mu? Temmuz TEFE TÜFE TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?