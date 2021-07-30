Temmuz ayı TÜİK 2021 son dakika enflasyon oranı belli oldu mu? Temmuz TEFE TÜFE TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

HAZİRAN AYI ENFLASYON VERİLERİ!

TÜİK, milyonlarca kişiyi ilgilendiren haziran ayı enflasyon verisini açıkladı.

Buna göre, TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,55 artış gerçekleşti.