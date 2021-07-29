Canlı Döviz kurları: Dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar oldu? 30 Temmuz Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları!

30 Temmuz dolar ve euro ne kadar? Sorusu yatırımcıların merak ettiği konular arasında yer aldı. Haftanın son işlem gününde döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Peki, 30 Temmuz dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!