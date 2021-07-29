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    • Ekonomi
    • 30.07.2021 07:14
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    • 30.07.2021 07:14
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    Canlı Döviz kurları: Dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar oldu? 30 Temmuz Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları!

    30 Temmuz dolar ve euro ne kadar? Sorusu merak edilen konular arasında yer aldı. Dün dolar kuru 8,5420 liradan, euro ise 10,1420 liradan güne başladı. Dolar/TL kurunda yaşanan değişimler nedeniyle yatırımcılar hem içerde hem de dışarda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Öte yandan, TÜİK tarafından 3 Ağustos Salı günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,62 oldu. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatı kaç TL? 30 Temmuz döviz kurlarında son durum!

    takvim.com.tr
    Canlı Döviz kurları: Dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar oldu?

    30 Temmuz dolar ve euro ne kadar? Sorusu yatırımcıların merak ettiği konular arasında yer aldı. Haftanın son işlem gününde döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Peki, 30 Temmuz dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    30 TEMMUZ GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,4686

    Dolar satış: 8,4750

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 10,0644

    Euro Satış: 10,0759

        POUND (STERLİN) NE KADAR?

        Pound alış: 11,8094

        Pound satış: 11,8264

        TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

        AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,62 artmasını bekliyor.

        AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ağustos Salı günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,62 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,05, en yüksek yüzde 2,02 aralığında yer aldı.

        Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,62) göre bir önceki ay yüzde 17,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 18,74'e çıkacağı hesaplanıyor.

        Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,94 artış göstermişti.

        Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 110 baz puan artarak yüzde 16,09'a yükseldi.
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        Haberler Ekonomi Canlı Döviz kurları: Dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar oldu? 30 Temmuz Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları!