Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 30.07.2021 08:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.07.2021 08:40
    ABONE OL

    Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE Temmuz ayı kira artış oranı açıklandı mı?

    Ağustos ayı kira artış oranıyla ilgili araştırmalar Temmuz ayının son günlerinde çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı. Bilindiği üzere geçen ay kiralara %14,55 oranında zam yapılmıştı. Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Ağustos ayında kiralara yapılacak kira zam oranı belli olacak. Peki, Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE Temmuz ayı kira artış oranı açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

    Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

    Ağustos ayı kira artış oranı ile ilgili son bilgiler milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı yakından ilgilendiriyor. Temmuz ayı enflasyon rakamlarının yeni ayın ilk günlerinde açıklanmasının hemen ardından kiralara yapılacak zam tutarı da netlik kazanacak. Peki, Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE Temmuz ayı kira artış oranı açıklandı mı? İşte detaylar...

    AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

    Temmuz ayı enflasyon oranı henüz açıklanmadı. Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Ağustos ayında kiralara yapılacak kira zam oranı belli olacak. Kira zammı da 3 Ağustos'ta belli olacak.

    İşte geçen ayların kira artış oranları;

    TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

    Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,55 artış gerçekleşti.

    HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

    TÜFE 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı 2021 Haziran ayında %14.13 olarak gerçekleşti.

    TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.89, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6.39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14.13 artış oldu.

        2021 MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

        TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden Mayıs ayı kira artış oranı %13,70 olarak gerçekleşti.

        2021 NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

        TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,18 artış gerçekleşti.

        2021 MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

        Mart ayı kira artış oranı açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşti.

        2021 ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

        TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,53 artış gerçekleşti.

        2021 OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

        2021 Ocak ayı kira artış oranı yüzde 12.28 olarak belirlenmişti.

            EV SAHİPLERİ KİRAYA NE KADAR ZAM YAPABİLİR?

            YEP ile yapılan düzenleme ile resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması olarak belirlendi.

            Her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması ev sahipleri tarafından kiracılara uygulanabilecek resmi kira zam oranı tavanıdır. Yani ev sahibi kiraya en fazla bu oranda zam yapabilir.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            İhanet üçgeni!
            Haberler Ekonomi Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE Temmuz ayı kira artış oranı açıklandı mı?