Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE Temmuz ayı kira artış oranı açıklandı mı?

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

TÜFE 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı 2021 Haziran ayında %14.13 olarak gerçekleşti.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.89, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6.39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14.13 artış oldu.