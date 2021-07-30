Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 30.07.2021 12:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.07.2021 12:08
    ABONE OL

    Son dakika haberi: Araba alacaklara dikkat! ÖTV kalkacak mı? Araba fiyatları düşecek mi? ÖTV indirimi olacak mı?

    Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu başkanı Bendevi Palandöken’in yaptığı bildirime göre fazlalığı ticari vasıta olmak üzere çoğu bireyin aracını yenileceği, bu sebeple de özel tüketim vergisinin de bir defa gerçekleşecek bir indirim beklendiğini açıkladı. Önceki ÖTV fiyatlarında 1.600 cc motor hacmi ve altındaki vasıtalar amacıyla 85.000-130.000 TL arasında satışı oluşturulan vasıtalar amacıyla %50, 130.000 TL üzeri satışa yayılan vasıtalar amacıyla ise %80 ÖTV kararlarca uygulanıyordu. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu genel başkanının yaptığı açıklamadan sonra araba alabilmek isteyen yurttaşların en çok merak ettikleri ÖTV kalkacak mı? Araba fiyatları düşecek mi? ÖTV indirimi olacak mı?

    takvim.com.tr
    Son dakika haberi: Araba alacaklara dikkat! ÖTV kalkacak mı?

    ÖTV indiriminin gündeme gelmesiyle vatandaşların en çok arattığı sorular, araba fiyatları düşecek mi? ÖTV kalkacak mı? ÖTV indirimi olacak mı? Son açıklamalara göre araba fiyatları düşecek mi? ÖTV kalkacak mı? Araba almak isteyen vatandaşlar Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu genel başkanının yaptığı açıklamadan sonra ÖTV indirimi olup olmayacağı konusunda oldukça meraklandılar. Özel tüketim vergisi adı altında belirli ürün ya da mal üzerinde oransal olarak alınan bir harcama vergisi olarak geçmişten günümüze araç alım satımlarında uygulanan bir vergidir. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) bir ürünün ithal edilmesinde veya ilk satışında ortaya çıkmaktadır. Katma Değer Vergisi (KDV) ise malın el değiştirmesinde, ikinci el olmasında bile uygulanabilmektedir.


    ÖTV Kalkacak mı?

    Araba almak isteyen vatandaşlar Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu genel başkanının yaptığı açıklamadan sonra ÖTV indirimi olup olmayacağı konusunda oldukça meraklandılar. Özel tüketim vergisi adı altında belirli ürün ya da mal üzerinde oransal olarak alınan bir harcama vergisi olarak geçmişten günümüze araç alım satımlarında uygulanan bir vergidir.

    Avrupa Birliği uyum çerçevesinde 2002 yılında getirilen 4760 sayılı kanun ile ülkemizde kabul edilen bir vergi türüdür. Bu vergi lüks, sağlığa zararlı ya da çevreye zararlı mallar için uygulanan bir vergi türüdür. 2021 ÖTV indiriminin kesin olarak yapılıp yapılmayacağı merak konusu olsa da henüz resmi bir açıklama gelmemiştir. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu başkanının yaptığı açıklama ile ÖTV indiriminin olacağı sadece beklenmektedir.

        Araba Fiyatları Düşecek mi?

        ÖTV indiriminin beklenmesi, araba fiyatlarının düşebileceğini gündeme getirdi. Doların ekonomide seyrinin sabit olmaması, her geçen gün yükselmesinden ötürü araba fiyatları oldukça yükselmiştir. Araba almak isteyen vatandaşlarımız ÖTV indiriminin gelmesi ile alacakları arabaların fiyatlarında bir düşüş beklemektedir. Fakat henüz olarak 2021 ÖTV indiriminin gerçekleşip gerçekleşmediği belirlenmediği için araba fiyatlarının düşeceği de kesin olarak bilinmemektedir.

        Fakat bizim önerimiz Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu genel başkanının yaptığı açıklamadan sonra resmi bir açıklama gerçekleşerek, arabalardaki beklenen indirim gelebilir. Bu sebepten dolayı ÖTV indiriminin resmi olarak yayınlanmasını bekledikten sonra araba almak isteyen vatandaşların arabalarını almalarını tavsiye ediyoruz.

        ÖTV NE ANLAMA GELİYOR? ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ NEDİR?

        Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir.

        Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks, sağlığa zararlı, çevreye zararlı mallara uygulanır. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır.

        ÖTV daha önceleri uygulanan olan "İstihlal Vergisi" ile benzerlik taşımaktadır.

            ÖTV HANGİ ÜRÜNLERDE UYGULANIYOR?

            Özel Tüketim Vergisi;

            - Lüks ürünlerde (kürk, mücevher, lüks arabalarda gibi),

            - İnsan sağlığına zararlı olan ürünlerde (Tekel ürünleri olan alkol, sigara gibi),

            - Çevreye zarar veren ürünlerde (fosil atık, benzin, kömür gibi) ödenir.

            ÖTV İLE KDV'NİN FARKI NEDİR?

            Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) bir ürünün ithal edilmesinde veya ilk satışında ortaya çıkmaktadır. Katma Değer Vergisi (KDV) ise malın el değiştirmesinde, ikinci el olmasında bile uygulanabilmektedir.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Kuzey Irak'a hava harekatı! 40 hedef imha edildi
            Haberler Ekonomi Son dakika haberi: Araba alacaklara dikkat! ÖTV kalkacak mı? Araba fiyatları düşecek mi? ÖTV indirimi olacak mı?