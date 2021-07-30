Son dakika haberi: Araba alacaklara dikkat! ÖTV kalkacak mı? Araba fiyatları düşecek mi? ÖTV indirimi olacak mı?

ÖTV indiriminin gündeme gelmesiyle vatandaşların en çok arattığı sorular, araba fiyatları düşecek mi? ÖTV kalkacak mı? ÖTV indirimi olacak mı? Son açıklamalara göre araba fiyatları düşecek mi? ÖTV kalkacak mı? Araba almak isteyen vatandaşlar Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu genel başkanının yaptığı açıklamadan sonra ÖTV indirimi olup olmayacağı konusunda oldukça meraklandılar. Özel tüketim vergisi adı altında belirli ürün ya da mal üzerinde oransal olarak alınan bir harcama vergisi olarak geçmişten günümüze araç alım satımlarında uygulanan bir vergidir. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) bir ürünün ithal edilmesinde veya ilk satışında ortaya çıkmaktadır. Katma Değer Vergisi (KDV) ise malın el değiştirmesinde, ikinci el olmasında bile uygulanabilmektedir.
ÖTV Kalkacak mı?
Araba almak isteyen vatandaşlar Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu genel başkanının yaptığı açıklamadan sonra ÖTV indirimi olup olmayacağı konusunda oldukça meraklandılar. Özel tüketim vergisi adı altında belirli ürün ya da mal üzerinde oransal olarak alınan bir harcama vergisi olarak geçmişten günümüze araç alım satımlarında uygulanan bir vergidir.
Avrupa Birliği uyum çerçevesinde 2002 yılında getirilen 4760 sayılı kanun ile ülkemizde kabul edilen bir vergi türüdür. Bu vergi lüks, sağlığa zararlı ya da çevreye zararlı mallar için uygulanan bir vergi türüdür. 2021 ÖTV indiriminin kesin olarak yapılıp yapılmayacağı merak konusu olsa da henüz resmi bir açıklama gelmemiştir. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu başkanının yaptığı açıklama ile ÖTV indiriminin olacağı sadece beklenmektedir.