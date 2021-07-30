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    • Ekonomi
    • 30.07.2021 12:59
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    • 30.07.2021 12:59
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    ivd.gib.gov.tr: MTV 2. taksit son ödeme günü ne zaman 2021? Plaka ile MTV sorgulama nasıl yapılır?

    MTV 2. taksit ödeme ne zaman bitiyor? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. MTV 2021 ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında ödenmişti. Vatandaşlar İkinci taksit ödemeleri hakkında detayları araştırıyor. Motorlu Taşıt Vergisi ödemesi Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden yapılabiliyor. Siteden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor. 2021'de en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 109 lira, en yüksek ise 50 bin 107 TL olarak belirlenmişti. Peki, MTV 2. taksit ödeme son gün ne zaman? MTV ödeme ne zaman bitiyor? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    MTV 2. taksit son ödeme günü ne zaman 2021?

    MTV ikinci taksit ödemelerinin son günü için geri sayım başladı. Bu nedenle gündemde 'MTV son günü ne zaman 2021?' Sorusu merak edilerek araştırılmaya başlandı. Araç sahibi milyonlarca vatandaşın ödemesi gereken ücretlerden birisi Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) olmaktadır Peki, MTV ödeme ne zaman bitiyor? MTV 2. taksit ödeme son gün ne zaman? İşte konu hakkında detalı bilgiler!

    MTV 2. TAKSİT ÖDEME NE ZAMAN BİTİYOR?

    Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gelecek yıl 1300 cc ve aşağısı 1-3 yaş otomobillerde 31 Aralık 2018 dahil sonrası tescil edilenler için taşıt değeri 56 bin 500'ü aşmayanlar için bin 51, taşıt değeri 99 bini aşmayanlar için bin 155, taşıt değeri 99 bin lirayı aşanlar için bin 261 lira olacak.

    MTV 2021 ÖDEMESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen tarifeye göre, 1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi (MTV) motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 964 liradan 1051 liraya çıkacak.

        Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 - 1600 cc arasında olan otomobiller için MTV, 1678 liradan 1830 liraya, 1601 - 1800 cc arasında olanlar için 2964 liradan 3234 liraya, 1801 - 2000 cc arasında olanlar için 4 bin 670 liradan 5 bin 95 liraya ve 2001 - 2500 cc arasında olanlar için ise 7 bin 3 liradan 7 bin 640 liraya yükselecek.

        Otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtlarıında, 1-6 yaş arası minibüs bin 256 lira, 1-6 yaş arası otobüs ve benzeri araçlar için 3 bin 172 lira, 1-6 yaş arası 1500 kilograma kadar kamyonet, kamyon, çekice ve benzeri açlar için bin 127 lira olarak belirlendi.

        MTV ÖDEME NE ZAMAN BİTİYOR?

        MTV 2021 ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında ödendi. İkinci taksiti ise Temmuz ayında ödenecek.

        Motorlu Taşıt Vergisi ödemesi Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden yapılabiliyor. Siteden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor. MTV 02:00-22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden ödenebiliyor.

        MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

        MTV ödemesini yapmak isteyenler anlaşmalı bankaların kredi kartları, banka kartları ya da yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile ödeme yapabiliyor.

        Ödemeler ayrıca anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve mobil bankacılıktan, PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden de yapılabiliyor.
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        Haberler Ekonomi ivd.gib.gov.tr: MTV 2. taksit son ödeme günü ne zaman 2021? Plaka ile MTV sorgulama nasıl yapılır?