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    • Ekonomi
    • 30.07.2021 11:41
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    • 30.07.2021 11:41
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    Hükümet herkese 1.037 TL maaş için düğmeye bastı! Başvurular toplanacak işte başvuru yeri ve detayları

    Vakıflar Genel Müdürlüğü fakir fonu adı altında başvuru yapan ailelerin durumunu inceledikten sonra ihtiyaç sahibi kişilere para yardımı yapıyor. Devlet takviyeleri sürüyor. Başvuran kişilerin banka hesaplarına yatırılıyor. Türkiye’de vatandaşlara destek gerçekleştiren çok sayıda kamu kurumu var. Bunlardan biri olan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) de derli toplu olarak gereksinim sahibi ailelere yardım parası veriyor. Annesi ya da babası olmayan (yetim) muhtaç çocuklar ile yüzde 40 ve üzeri engeli olanlara Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bağladığı maaş, geride bıraktığımız sene 967 lirayken, bu sene 1.037 liraya yükseldi.

    takvim.com.tr
    Hükümet herkese 1.037 TL maaş için düğmeye bastı!

    Yüz binlerce şahsa güzel haber! Zam geldi, ödeme miktarı yükseldi. Her ay kişiler banka hesaplarına yatırılıyor. Geçen sene 967 lira ödeniyordu. Artık 1.037 TL ödeniyor. Dezavantajlı haldeki vatandaşlara devlet eli uzanıyor. Birçok alanda mühim destekler sağlanıyor. Genellikle pandemi sürecinde nakit destek kalemleri artırıldı. Engelli ve gereksinim sahibi vatandaşlara sağlanan desteler ise artarak devam ediyor. Annesi ya da babası olmayan (yetim) muhtaç çocuklar ile yüzde 40 ve üzeri engeli olanlara Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bağladığı maaş, geride bıraktığımız sene 967 lirayken, bu sene 1.037 liraya yükseldi.

    ARANAN ŞARTLAR

    Bu imkandan faydalanabilmek için muhtaç aylığı bağlanacak kişinin, sosyal güvencesinin olmaması, herhangi bir gelir veya aylığının bulunmaması ve mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması gerekiyor. Ayrıca gelir getirici taşınır ve taşınmaz malının (ev gibi) bulunmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin muhtaç aylığı miktarını (1.037 lira) geçmemesi şartı da var.



    NASIL BAŞVURULUR?

    Muhtaç aylığı talebinde bulunan kişiler, başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra engelli ise özrünü belirten sağlık kurulu raporunu ekleyerek, ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabilir. Ayrıca genel müdürlüğün internet sitesi (vgm.gov.tr) üzerinden de başvuru yapılıyor. Aynı aileden sadece bir kişiye aylık bağlanabiliyor. Muhtaç aylığının kaç kişiye verileceği vakıfların bütçesine göre belirleniyor.



        BAŞKA NELER VAR?

        Muhtaç aylığı alan kişiler, maaşın yanı sıra sağlık hizmetinden de ücretsiz yararlanıyor. Vakıflar, sosyal güvencesi bulunmayan veya geliri net asgari ücret miktarından fazla olmayanlara kuru gıda yardımı da yapıyor. En yakın Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden bu konuda bilgi alınabilir.

        HANGİ DURUMDA KESİLİR?

        Maaşın ödenemeyeceği bazı durumlar var. Aylık alanın vefatı, muhtaçlığın ortadan kalkması ya da kişinin bakım altına alınması, yetim erkek çocuğun 18, yükseköğrenimde ise 25 yaşını tamamlaması, aylığın aralıksız 3 ay alınmaması halinin tespitini takip eden ay başından itibaren aylıklar kesilir.

        VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN FAKİRLERE VERDİĞİ YARDIMLAR NELERDİR?

        Maddi imkanları olmadığı için temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken ailelere verilen yardımlardan veren bir diğer kurumda Vakıflar Genel Müdürlüğü'dür. Vakıflar Genel Müdürlüğü fakir fonu adı altında başvuru yapan ailelerin durumunu inceledikten sonra ihtiyaç sahibi kişilere para yardımı yapıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne giderek fakirlik yardım başvuru formunu dolduran kişilerin bilgileri incelenerek, gerçekten yardıma muhtaç olduğu denetleme çalışanları tarafından kontrol edilir. Eğer para yardımı başvuru şartlarını sağladığı ortaya çıkarsa Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yardım yapılır. Vakıflar Genel Müdürlüğü uygun gördüğü kişilere fakir fonundan verdiği yardımı düzenli olarak da verebilir.


        FAKİRE VE İHTİYAÇ SAHİBİ DAR GELİRLİYE YARDIM YAPAN KURUMLAR LİSTESİ?

        Maddi sıkıntıları nedeniyle ailesine destek veremeyen ve hayatını idame ettirmekte zorlanan kişilere bazı devlet kurumları yardım desteğinde bulunuyor. Birçok alanda yardım veren bu kurumlardan para yardımı yapanlar da var. Fakirlik; gıda, ihtiyaç ve para yardımı verecek kurumlar listesi:

        Belediyelerin Maddi Yardım
        Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
        İHH Vakfı
        Vakıflar Genel Müdürlüğü
        Türkiye Sokak Çocukları Vakfı
        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
        Sosyal Hizmetler

            KORONAVİRÜSTEN DOLAYI FAKİRLERE YARDIM EDEN KURUM HANGİSİ?

            Koronavirüs salgınının sonunda bazı kurumlar da yardım vermeye başladı. Hangi belediyeler fakirlik yardımı veriyor araştırılması yapılıyor. Örneğin Büyükşehir Belediyeleri bazı vatandaşlara erzak, nakit ve gıda yardımı yapılıyor. Belediyelerden fakirlik yardımı alabilmek için nasıl başvuru yapılır sorusunun cevabı olarak da, ihtiyaç sahibi kişilerin belediyeye başvuru yaparak destek formu doldurması yeterli olacaktır. İhtiyaç sahiplerine başvurdukları yardımın parası ise evlerine teslim edilecektir.
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            Haberler Ekonomi Hükümet herkese 1.037 TL maaş için düğmeye bastı! Başvurular toplanacak işte başvuru yeri ve detayları