Hükümet herkese 1.037 TL maaş için düğmeye bastı! Başvurular toplanacak işte başvuru yeri ve detayları

Yüz binlerce şahsa güzel haber! Zam geldi, ödeme miktarı yükseldi. Her ay kişiler banka hesaplarına yatırılıyor. Geçen sene 967 lira ödeniyordu. Artık 1.037 TL ödeniyor. Dezavantajlı haldeki vatandaşlara devlet eli uzanıyor. Birçok alanda mühim destekler sağlanıyor. Genellikle pandemi sürecinde nakit destek kalemleri artırıldı. Engelli ve gereksinim sahibi vatandaşlara sağlanan desteler ise artarak devam ediyor. Annesi ya da babası olmayan (yetim) muhtaç çocuklar ile yüzde 40 ve üzeri engeli olanlara Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bağladığı maaş, geride bıraktığımız sene 967 lirayken, bu sene 1.037 liraya yükseldi.
ARANAN ŞARTLAR
Bu imkandan faydalanabilmek için muhtaç aylığı bağlanacak kişinin, sosyal güvencesinin olmaması, herhangi bir gelir veya aylığının bulunmaması ve mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması gerekiyor. Ayrıca gelir getirici taşınır ve taşınmaz malının (ev gibi) bulunmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin muhtaç aylığı miktarını (1.037 lira) geçmemesi şartı da var.
NASIL BAŞVURULUR?
Muhtaç aylığı talebinde bulunan kişiler, başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra engelli ise özrünü belirten sağlık kurulu raporunu ekleyerek, ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabilir. Ayrıca genel müdürlüğün internet sitesi (vgm.gov.tr) üzerinden de başvuru yapılıyor. Aynı aileden sadece bir kişiye aylık bağlanabiliyor. Muhtaç aylığının kaç kişiye verileceği vakıfların bütçesine göre belirleniyor.