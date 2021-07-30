İhracat rakamlarında rekor artış! 20 milyar dolar sınırına dayandı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %46,9 artarak 19 milyar 775 milyon dolar, ithalat %38,7 artarak 22 milyar 628 milyon dolar olarak gerçekleşti.
OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE İHRACAT %39,8, İTHALAT %27,4 ARTTI
Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %39,8 artarak 104 milyar 945 milyon dolar, ithalat %27,4 artarak 126 milyar 111 milyon dolar olarak gerçekleşti.
HAZİRAN AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT %48,0, İTHALAT %48,9 ARTTI
Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Haziran ayında %48,0 artarak 12 milyar 792 milyon dolardan, 18 milyar 932 milyon dolara yükseldi.
Haziran ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %48,9 artarak 12 milyar 536 milyon dolardan, 18 milyar 663 milyon dolara yükseldi.
Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Haziran ayında 270 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %48,4 artarak 37 milyar 595 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %101,4 oldu.
DIŞ TİCARET AÇIĞI HAZİRAN AYINDA %0,2 AZALDI
Haziran ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %0,2 azalarak 2 milyar 858 milyon dolardan, 2 milyar 853 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Haziran ayında %82,5 iken, 2021 Haziran ayında %87,4'e yükseldi.
DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE %11,4 AZALDI
Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı %11,4 azalarak 23 milyar 893 milyon dolardan, 21 milyar 166 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Haziran döneminde %75,9 iken, 2021 yılının aynı döneminde %83,2'ye yükseldi.