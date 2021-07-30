Kamu ve taşeron işçi maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Tarih gelip çatıyor! Toplu sözleşme için zam teklifi...

Toplu sözleşme görüşmeleri hakkında yaşanan son gelişmeler mercek altına alındı. Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında, kamu görevlileri için 600 lira seyyanen zam, 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için ise yüzde 17 artış talep etti. Hükümetin işçi heyetine yeni zam teklifini bu hafta sunması bekleniyor. 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri devam ederken, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde de süreç başlayacak. Peki, kamu ve taşeron işçi maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte toplu sözleşme için zam teklifi...

TALEP BELLİ OLDU

Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti.