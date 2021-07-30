Kamu ve taşeron işçi maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Tarih gelip çatıyor! Toplu sözleşme için zam teklifi...

Toplu sözleşme görüşmeleri hakkında yaşanan son gelişmeler mercek altına alındı. Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında, kamu görevlileri için 600 lira seyyanen zam, 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için ise yüzde 17 artış talep etti. Hükümetin işçi heyetine yeni zam teklifini bu hafta sunması bekleniyor. 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri devam ederken, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde de süreç başlayacak. Peki, kamu ve taşeron işçi maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte toplu sözleşme için zam teklifi...
TALEP BELLİ OLDU
Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti.
MEMUR-SEN VE TÜRKİYE KAMU-SEN ZAM TALEBİNİ AÇIKLADI
Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında, kamu görevlileri için 600 lira seyyanen zam, 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için ise yüzde 17 artış talep etti.
SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?
Daha önceki yıllarda olduğu gibi süreç iki tarafın ilk tekliflerini vermesiyle başlıyor. Genelde bu teklifler arasında fark bulunuyor, çünkü işçi tarafı en yüksek noktayı kamu tarafı da alt seviyeyi belirliyor. Sonraki aşamalarda kamu teklifini yukarı çekerken işçi tarafı da geriye doğru bir hamle yapıyor ve orta noktada buluşma sağlanıyor. Bu yılda iki tarafın tekliflerini revize etmesiyle bir orta noktada buluşulacağını bekliyoruz.