Gözlerinizin içi gülecek! Evden çalışarak ayda en az 1000 TL kazanabilirsiniz! İşte, İŞKUR'un evden çalışma imkanlarıyla ilgili tüm detaylar

Ülkemizde özel sektörde çalışma saatlerinin bazı durumlarda 12 saati geçebilmesi ve bilhassa büyük şehirlerde ulaşımın çok zor olması, iş arayanlara evden çalışma olasılığını düşündüren en mühim etkenler arasında. Hele ki çalışan annelerin çocuklarının bakıcıyla ya da kreşte büyüdüğü düşünülünce evden çalışmak, tam manasıyla bir gereksinim gibi görünüyor. İŞKUR'un yayınladığı evde paketleme ilanlarına ulaşabilmek ve başvurabilmek için öncelikle İŞKUR'da kaydınızın olması gerekir. Bu kayıt işlemini size en yakın İŞKUR şubesinden ya da İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapabilirsiniz. Kayıt işlemini gerçekleştirdiğiniz anda size bir meslek danışmanı atanır. Her türlü soru ve görüşlerinizi meslek danışmanınıza ileterek çözüm bulabilirsiniz.