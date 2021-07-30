Gözlerinizin içi gülecek! Evden çalışarak ayda en az 1000 TL kazanabilirsiniz! İşte, İŞKUR'un evden çalışma imkanlarıyla ilgili tüm detaylar

Ülkemizde özel sektörde çalışma saatlerinin bazı durumlarda 12 saati geçebilmesi ve bilhassa büyük şehirlerde ulaşımın çok zor olması, iş arayanlara evden çalışma olasılığını düşündüren en mühim etkenler arasında. Hele ki çalışan annelerin çocuklarının bakıcıyla ya da kreşte büyüdüğü düşünülünce evden çalışmak, tam manasıyla bir gereksinim gibi görünüyor. İŞKUR'un yayınladığı evde paketleme ilanlarına ulaşabilmek ve başvurabilmek için öncelikle İŞKUR'da kaydınızın olması gerekir. Bu kayıt işlemini size en yakın İŞKUR şubesinden ya da İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapabilirsiniz. Kayıt işlemini gerçekleştirdiğiniz anda size bir meslek danışmanı atanır. Her türlü soru ve görüşlerinizi meslek danışmanınıza ileterek çözüm bulabilirsiniz.
İŞKUR'UN SUNDUĞU EVDEN ÇALIŞMA İMKANI NEDİR?
Web tasarımı, yazarlık, editörlük, mimarlık gibi evden çalışma imkanı sunan işler dışında hepimiz bir işyerinde belli saat aralıklarında çalışmak zorundayız. Bazen çalışma saatleri, bazen ulaşım sorunları, bazen de evde bekleyen çocuğumuz sebebiyle çalışmamız faydadan çok zarara dönüşür. Ancak İŞKUR'un sunduğu evden çalışma imkanları sayesinde artık vasıflı vasıfsız birçok kişi için evden çalışma imkanı söz konusu. Bu imkan dahilinde paketleme, katlama gibi evde yapıp teslim edebileceğiniz pek çok işle tanışabilirsiniz.
İŞKUR'un geliştirdiği bu projenin temel amacı ise ev hanımlarına destek olmak ve çalışma hayatında yer almalarını sağlayarak maddi özgürlük kazandırmak. Hâl böyle olunca evden çalışma ilanlarına talep de bir hayli yoğun. Nikâh şekeri, sabun, toka, bitki çayı, aksesuar paketleme gibi işlerin yanı sıra tekstil ürünlerine düğme dikme, mandal montajlama, peçete yüzüğü yapma gibi pek çok iş seçeneği evden çalışmak isteyen kadınların başvurusunu bekliyor.