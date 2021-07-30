30 Temmuz Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|4,33
|4,20
|3,10
|Borusan Mannesmann
|25,72
|25,10
|2,47
|Galatasaray Sportif
|3,79
|3,71
|2,16
|Gözde Girişim
|5,41
|5,33
|1,50
|Aselsan
|15,47
|15,26
|1,38
|Aksa Enerji
|12,67
|12,50
|1,36
|Torunlar GMYO
|3,39
|3,35
|1,19
|Zorlu Enerji
|1,79
|1,77
|1,13
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,33
|2,31
|0,87
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,12
|7,06
|0,85
|Vestel Beyaz Eşya
|45,30
|44,94
|0,81
|Fenerbahçe Futbol
|36,48
|36,20
|0,77
|Erbosan
|141,60
|140,70
|0,64
|Borusan Yat. Paz.
|298,20
|296,40
|0,61
|Brisa
|22,88
|22,76
|0,53
|Enka İnşaat
|9,36
|9,32
|0,43
|Alkim Kimya
|15,09
|15,03
|0,40
|Tüpraş
|94,35
|94,10
|0,27
|Kerevitaş Gıda
|4,47
|4,46
|0,22
|Ereğli Demir Çelik
|20,04
|20,00
|0,20
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20 (Günlük)
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,55
|0,57
|-3,51
|Odaş Elektrik
|1,80
|1,84
|-2,17
|Kartonsan
|51,65
|52,70
|-1,99
|Netaş Telekom.
|19,34
|19,73
|-1,98
|Koza Altın
|104,90
|106,80
|-1,78
|Global Yat. Holding
|3,08
|3,13
|-1,60
|Tekfen Holding
|14,10
|14,32
|-1,54
|Hektaş
|7,75
|7,87
|-1,52
|Gübre Fabrik.
|49,10
|49,84
|-1,48
|Otokar
|285,80
|290,10
|-1,48
|Koza Madencilik
|13,56
|13,76
|-1,45
|Sasa Polyester
|28,92
|29,34
|-1,43
|Enerjisa Enerji
|10,10
|10,24
|-1,37
|Logo Yazılım
|36,22
|36,72
|-1,36
|Bim Mağazalar
|62,50
|63,35
|-1,34
|Arçelik
|33,04
|33,46
|-1,26
|Alarko Holding
|9,45
|9,57
|-1,25
|Net Holding
|3,94
|3,99
|-1,25
|Nuh Çimento
|38,10
|38,58
|-1,24
|Şişe Cam
|7,57
|7,66
|-1,17