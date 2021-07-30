30 Temmuz Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 4,33 4,20 3,10 Borusan Mannesmann 25,72 25,10 2,47 Galatasaray Sportif 3,79 3,71 2,16 Gözde Girişim 5,41 5,33 1,50 Aselsan 15,47 15,26 1,38 Aksa Enerji 12,67 12,50 1,36 Torunlar GMYO 3,39 3,35 1,19 Zorlu Enerji 1,79 1,77 1,13 Yapı ve Kredi Bank. 2,33 2,31 0,87 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,12 7,06 0,85 Vestel Beyaz Eşya 45,30 44,94 0,81 Fenerbahçe Futbol 36,48 36,20 0,77 Erbosan 141,60 140,70 0,64 Borusan Yat. Paz. 298,20 296,40 0,61 Brisa 22,88 22,76 0,53 Enka İnşaat 9,36 9,32 0,43 Alkim Kimya 15,09 15,03 0,40 Tüpraş 94,35 94,10 0,27 Kerevitaş Gıda 4,47 4,46 0,22 Ereğli Demir Çelik 20,04 20,00 0,20

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: