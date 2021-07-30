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    • Ekonomi
    • 30.07.2021 14:05
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    • 30.07.2021 14:05
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    30 Temmuz Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları paylaşıldı. 30 Temmuz 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    30 Temmuz Borsada kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Karsan Otomotiv 4,33 4,20 3,10
    Borusan Mannesmann 25,72 25,10 2,47
    Galatasaray Sportif 3,79 3,71 2,16
    Gözde Girişim 5,41 5,33 1,50
    Aselsan 15,47 15,26 1,38
    Aksa Enerji 12,67 12,50 1,36
    Torunlar GMYO 3,39 3,35 1,19
    Zorlu Enerji 1,79 1,77 1,13
    Yapı ve Kredi Bank. 2,33 2,31 0,87
    Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,12 7,06 0,85
    Vestel Beyaz Eşya 45,30 44,94 0,81
    Fenerbahçe Futbol 36,48 36,20 0,77
    Erbosan 141,60 140,70 0,64
    Borusan Yat. Paz. 298,20 296,40 0,61
    Brisa 22,88 22,76 0,53
    Enka İnşaat 9,36 9,32 0,43
    Alkim Kimya 15,09 15,03 0,40
    Tüpraş 94,35 94,10 0,27
    Kerevitaş Gıda 4,47 4,46 0,22
    Ereğli Demir Çelik 20,04 20,00 0,20

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 (Günlük) Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    İhlas Holding 0,55 0,57 -3,51
    Odaş Elektrik 1,80 1,84 -2,17
    Kartonsan 51,65 52,70 -1,99
    Netaş Telekom. 19,34 19,73 -1,98
    Koza Altın 104,90 106,80 -1,78
    Global Yat. Holding 3,08 3,13 -1,60
    Tekfen Holding 14,10 14,32 -1,54
    Hektaş 7,75 7,87 -1,52
    Gübre Fabrik. 49,10 49,84 -1,48
    Otokar 285,80 290,10 -1,48
    Koza Madencilik 13,56 13,76 -1,45
    Sasa Polyester 28,92 29,34 -1,43
    Enerjisa Enerji 10,10 10,24 -1,37
    Logo Yazılım 36,22 36,72 -1,36
    Bim Mağazalar 62,50 63,35 -1,34
    Arçelik 33,04 33,46 -1,26
    Alarko Holding 9,45 9,57 -1,25
    Net Holding 3,94 3,99 -1,25
    Nuh Çimento 38,10 38,58 -1,24
    Şişe Cam 7,57 7,66 -1,17

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    Haberler Ekonomi 30 Temmuz Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?