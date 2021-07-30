Enflasyonla toplu mücadele çağrısı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyonla mücadele ile fiyat istikrarı konusunda toplumsal mutabakat çağrısında bulundu.
Bu yılın üçüncü enflasyon raporunun açıklandığı toplantıda konuşan Kavcıoğlu, şunları kaydetti:
● Yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12.2'den yüzde 14.1'e yükselttik.
● Öngörülerimiz, enflasyonda kısa vadede gözlenebilecek hareketin geçici olacağını ve enflasyonun yılın son çeyreğinde belirgin şekilde düşeceğini gösteriyor.
● Enflasyonu düşürmek ve kalıcı olarak daha düşük bir enflasyona ulaşmak için toplumsal mutabakat ve ortak çabanın büyük önem taşıdığını düşünüyoruz.
● Dijital paralara ilişkin çalışma) Eylül ayı gibi pilot
Bu yılın üçüncü enflasyon raporunun açıklandığı toplantıda konuşan Kavcıoğlu, şunları kaydetti:
● Yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12.2'den yüzde 14.1'e yükselttik.
● Öngörülerimiz, enflasyonda kısa vadede gözlenebilecek hareketin geçici olacağını ve enflasyonun yılın son çeyreğinde belirgin şekilde düşeceğini gösteriyor.
● Enflasyonu düşürmek ve kalıcı olarak daha düşük bir enflasyona ulaşmak için toplumsal mutabakat ve ortak çabanın büyük önem taşıdığını düşünüyoruz.
● Dijital paralara ilişkin çalışma) Eylül ayı gibi pilot