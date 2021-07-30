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    Enflasyonla toplu mücadele çağrısı

    Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyonla mücadele ile fiyat istikrarı konusunda toplumsal mutabakat çağrısında bulundu. İşte tüm detaylar...

    Enflasyonla toplu mücadele çağrısı
    Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyonla mücadele ile fiyat istikrarı konusunda toplumsal mutabakat çağrısında bulundu.

    Bu yılın üçüncü enflasyon raporunun açıklandığı toplantıda konuşan Kavcıoğlu, şunları kaydetti:

    ● Yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12.2'den yüzde 14.1'e yükselttik.

    ● Öngörülerimiz, enflasyonda kısa vadede gözlenebilecek hareketin geçici olacağını ve enflasyonun yılın son çeyreğinde belirgin şekilde düşeceğini gösteriyor.

    ● Enflasyonu düşürmek ve kalıcı olarak daha düşük bir enflasyona ulaşmak için toplumsal mutabakat ve ortak çabanın büyük önem taşıdığını düşünüyoruz.

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