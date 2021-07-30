Güven endeksi 38 ayın zirvesinde (Ekonomi haberleri)

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ekonomik güven endeksi Temmuz ayında, Haziran'a göre yüzde 2.3 oranında artarak 100.1 ile Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Endeksteki artış; reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Reel kesim güven endeksi yüzde 2.1 oranında artarak 112.1, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 5.8 artarak 114.8, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3.7 artarak 109.6, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 4.7 artarak 86.3 değerini aldı.
GÜL ÜRÜNLERİNİ&NBSP;DÜNYAYA TAŞIYOR
Turkish Cargo, Anadolu'nun Göller Yöresinde ve Isparta'da üretilen gül ürünlerini Almanya, Fransa, Çin ve ABD başta olmak üzere onlarca noktaya ulaştırıyor. Endüstriyel gül ürünlerinin ülkemizde 10 milyon euroluk ihracat kapasitesi bulunuyor. Bu kapasitenin 3'te 1'ini karşılayan Gülbirlik (Gül, Gül Yağı ve Yağlı Tohumlar Kooperatifi), gül yağı ihracatının yüzde 75'ini hava kargo ile gerçekleştiriyor. Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, "Gül ürünlerimizi Turkish Cargo ile sınırlarımızın ötesine ulaştırıyoruz. Turkish Cargo'nun hızı ve geniş kapasitesi biz ihracatçılar için büyük bir fırsat oluyor" şeklinde konuştu. Ülkemiz ihracatçılarıyla işbirliğini yayınladığı tanıtım filmleri ile anlatan Turkish Cargo, Gülbirlik için de film hazırladı.
'HAYALLERİNİZ İÇİN HAREKETE GEÇİN'
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Yıldız Teknik Üniversitesi 2021 Mezuniyet Töreni'ne katılarak yeni mezun olan 3 bin öğrenciyle bir araya geldi. Üniversitenin 1992 mezunları arasında yer alan Erkan, yaptığı konuşmada, günümüz dünyasında dönüşüm için bekleme lüksünün olmadığını, gençlerin hayallerine ulaşmak için bir an önce harekete geçmeleri gerektiğini söyledi.
GÜL ÜRÜNLERİNİ&NBSP;DÜNYAYA TAŞIYOR
Turkish Cargo, Anadolu'nun Göller Yöresinde ve Isparta'da üretilen gül ürünlerini Almanya, Fransa, Çin ve ABD başta olmak üzere onlarca noktaya ulaştırıyor. Endüstriyel gül ürünlerinin ülkemizde 10 milyon euroluk ihracat kapasitesi bulunuyor. Bu kapasitenin 3'te 1'ini karşılayan Gülbirlik (Gül, Gül Yağı ve Yağlı Tohumlar Kooperatifi), gül yağı ihracatının yüzde 75'ini hava kargo ile gerçekleştiriyor. Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, "Gül ürünlerimizi Turkish Cargo ile sınırlarımızın ötesine ulaştırıyoruz. Turkish Cargo'nun hızı ve geniş kapasitesi biz ihracatçılar için büyük bir fırsat oluyor" şeklinde konuştu. Ülkemiz ihracatçılarıyla işbirliğini yayınladığı tanıtım filmleri ile anlatan Turkish Cargo, Gülbirlik için de film hazırladı.
'HAYALLERİNİZ İÇİN HAREKETE GEÇİN'
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Yıldız Teknik Üniversitesi 2021 Mezuniyet Töreni'ne katılarak yeni mezun olan 3 bin öğrenciyle bir araya geldi. Üniversitenin 1992 mezunları arasında yer alan Erkan, yaptığı konuşmada, günümüz dünyasında dönüşüm için bekleme lüksünün olmadığını, gençlerin hayallerine ulaşmak için bir an önce harekete geçmeleri gerektiğini söyledi.