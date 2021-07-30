Güven endeksi 38 ayın zirvesinde (Ekonomi haberleri)

verilerine göre ekonomik güven endeksiTemmuz ayında, Haziran'a göre100.1 ile'den bu yana en yüksek seviyeyeçıktı. Endeksteki artış; reel kesim (imalatsanayi), hizmet, perakende ticaret veinşaat sektörü güven endekslerindekiartışlardan kaynaklandı. Reel kesimgüven endeksiartarak 112.1, hizmet sektörü güvenendeksiartarak 114.8,perakende ticaret sektörü güven endeksiartarak 109.6, inşaat sektörügüven endeksi iseartarak86.3 değerini aldı., Anadolu'nun Göller Yöresinde ve Isparta'da üretilen gül ürünlerini Almanya, Fransa, Çin ve ABD başta olmak üzere onlarca noktaya ulaştırıyor. Endüstriyel gül ürünlerinin ülkemizdeihracat kapasitesi bulunuyor. Bu kapasitenin 3'te 1'ini karşılayan Gülbirlik (Gül, Gül Yağı ve Yağlı Tohumlar Kooperatifi), gül yağı ihracatının yüzde 75'ini hava kargo ile gerçekleştiriyor."Gül ürünlerimiziile sınırlarımızın ötesine ulaştırıyoruz. Turkish Cargo'nun hızı ve geniş kapasitesi biz ihracatçılar için büyük bir fırsat oluyor" şeklinde konuştu. Ülkemiz ihracatçılarıyla işbirliğini yayınladığı tanıtım filmleri ile anlatan Turkish Cargo, Gülbirlik için de film hazırladı.Yıldız Teknik Üniversitesi 2021Mezuniyet Töreni'nekatılarak yeni mezunolan 3 bin öğrenciylebir araya geldi.Üniversitenin 1992mezunları arasındayer alan Erkan, yaptığıkonuşmada, günümüzdünyasında dönüşümiçin bekleme lüksününolmadığını, gençlerin hayallerineulaşmak için bir an önce hareketegeçmeleri gerektiğini söyledi.