8 milyon kişiye 57 milyar lira ödendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Covid-19 dönemi boyunca kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneği kapsamında yaklaşık 8 milyon kişi için toplam 57 milyar lira ödeme yapıldığını söyledi.
Bilgin, destek verilerini şöyle açıkladı:
● Mart 2020-Haziran 2021 döneminde 506 bin 624 firmadaki 3 milyon 773 bin çalışan kısa çalışma ödeneği uygulamasından faydalandı. 36 milyar lira ödeme yapıldı.
● İşten çıkartma yasağı süresince ücretsiz izne ayrılan ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan 3.1 milyon çalışana nakdi ücret desteği uygulaması kapsamında 13.9 milyar lira ödeme gerçekleştirildi.
● İşsizlik maaşı olarak toplam 1 milyon 132 bin 769 kişi için 6.4 milyar lira ödeme yapıldı.