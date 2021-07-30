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    8 milyon kişiye 57 milyar lira ödendi

    16 ayda kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneği kapsamında 8 milyon kişiye 57 milyar lira ödendi. Detayları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı...

    'İş'te 57 milyarlık koruma

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Covid-19 dönemi boyunca kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneği kapsamında yaklaşık 8 milyon kişi için toplam 57 milyar lira ödeme yapıldığını söyledi.

    Bilgin, destek verilerini şöyle açıkladı:

    ● Mart 2020-Haziran 2021 döneminde 506 bin 624 firmadaki 3 milyon 773 bin çalışan kısa çalışma ödeneği uygulamasından faydalandı. 36 milyar lira ödeme yapıldı.




    ● İşten çıkartma yasağı süresince ücretsiz izne ayrılan ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan 3.1 milyon çalışana nakdi ücret desteği uygulaması kapsamında 13.9 milyar lira ödeme gerçekleştirildi.



    ● İşsizlik maaşı olarak toplam 1 milyon 132 bin 769 kişi için 6.4 milyar lira ödeme yapıldı.



        ● 16 aylık süreçte 7 milyon 966 bin 277 kişi için toplam 57 milyar 10 milyon 796 bin lira kaynak aktarıldı.

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