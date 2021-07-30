8 milyon kişiye 57 milyar lira ödendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Covid-19 dönemi boyunca kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneği kapsamında yaklaşık 8 milyon kişi için toplam 57 milyar lira ödeme yapıldığını söyledi.



Bilgin, destek verilerini şöyle açıkladı:



● Mart 2020-Haziran 2021 döneminde 506 bin 624 firmadaki 3 milyon 773 bin çalışan kısa çalışma ödeneği uygulamasından faydalandı. 36 milyar lira ödeme yapıldı.