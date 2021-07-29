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    • Ekonomi
    • 29.07.2021 20:51
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    • 29.07.2021 21:19
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    Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan salgından etkilenen esnafa müjde

    Gelen son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla; konaklama, yeme-içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.

    DHA
    Bakan Elvan'dan salgından etkilenen esnafa müjde

    Son dakika haberi... Bakan Elvan, koronavirüs salgınından etkilenen sektörlere destek olmak amacıyla konaklama, yeme-içme, ulaşım, işyeri kiralama ve diğer hizmetlerdeki KDV oran indirimlerinin 2 aya daha uzatıldığını açıkladı.

    Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Elvan şu ifadeleri kullandı;

    "Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla; konaklama, yeme-içme, ulaşım, işyeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz. Esnafımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun."

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    Haberler Ekonomi Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan salgından etkilenen esnafa müjde