Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan salgından etkilenen esnafa müjde

Son dakika haberi... Bakan Elvan, koronavirüs salgınından etkilenen sektörlere destek olmak amacıyla konaklama, yeme-içme, ulaşım, işyeri kiralama ve diğer hizmetlerdeki KDV oran indirimlerinin 2 aya daha uzatıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Elvan şu ifadeleri kullandı;

"Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla; konaklama, yeme-içme, ulaşım, işyeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz. Esnafımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun."