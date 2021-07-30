Temmuz ayında gündeme gelen konulardan birisi de memur maaş farkları oluyor. Memurlar, arama motorları üzerinden maaş farklarının yapılacağı tarihi öğrenmek üzere açıklalarını sürdürüyor. Bu ay devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerinin yeni maaşları belli oldu. Peki, memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatar? 14-15 günlük maaş farkı ne zaman ödenecek? İşte detaylar...
MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Memur maaş farkları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Son dakika açıklaması geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.
İşte son gelişmeler;
VALİ MAAŞI NE KADAR?
Mevcut maaş: 14.835
Zam tutarı: 808,5075
Toplam zamlı maaş: 15.643
GENEL MÜDÜR (1/4) MAAŞI NE KADAR?
Mevcut maaş: 14,914
Zam tutarı: 812,813
Toplam zamlı maaş: 15,726
ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS - 1/4) NE KADAR?
Mevcut maaş:7.839
Zam tutarı: 427,2255
Toplam zamlı maaş: 8.266
MEMUR (LİSANS - 9/1) MAAŞI NE KADAR?
Mevcut maaş: 4.841
Zam tutarı: 263,8345
Toplam zamlı maaş: 5.104