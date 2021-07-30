Temmuz ayında gündeme gelen konulardan birisi de memur maaş farkları oluyor. Memurlar, arama motorları üzerinden maaş farklarının yapılacağı tarihi öğrenmek üzere açıklalarını sürdürüyor. Bu ay devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerinin yeni maaşları belli oldu. Peki, memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatar? 14-15 günlük maaş farkı ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur maaş farkları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Son dakika açıklaması geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

İşte son gelişmeler;