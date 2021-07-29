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    Yollara düştük 6 milyar harcadık

    Yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamalarının tutarı yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49.7 artarak 6 milyar 78 milyon 732 bin lira oldu.

    Yollara düştük 6 milyar harcadık
    Bu yılın ilk 3 ayında yurt içinde 6 milyon 955 bin kişi seyahat etti. Yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamalarının tutarı yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49.7 artarak 6 milyar 78 milyon 732 bin lira oldu. Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Bu harcamaların yüzde 95.8'ini 5 milyar 825 milyon 164 bin lirayla kişisel harcamalar, yüzde 4.2'sini ise paket tur harcamaları oluşturdu. Yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler yüzde 66.8 ile ilk sırada yer aldı.
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