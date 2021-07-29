Yollara düştük 6 milyar harcadık

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yılın ilk 3 ayında yurt içindekişi seyahat etti. Yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamalarının tutarı yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göreartarakoldu. Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Bu harcamaların yüzde 95.8'ini 5 milyar 825 milyon 164 bin lirayla kişisel harcamalar, yüzde 4.2'sini ise paket tur harcamaları oluşturdu. Yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatlerile ilk sırada yer aldı.