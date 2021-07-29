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    • Ekonomi
    • 30.07.2021 08:36
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    • 30.07.2021 08:36
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    Temmuz enflasyon beklentisi yüzde kaç? 2021 Temmuz ayı enflasyon oranı ne kadar olacak?

    Temmuz enflasyon beklentisi yüzde kaç? 2021 Temmuz ayı enflasyon oranı ne kadar olacak? Her ay düzenli olarak paylaşılan enflasyon verilerinde gözler Temmuz ayı verilerine çevrildi. TÜİK tarafından 3 Ağustos Salı günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi sonuçlandı. Peki; 2021 Temmuz ayı enflasyon oranı ne kadar olacak? Temmuz enflasyon beklentisi yüzde kaç? İşte merak edilen soruların yanıtları! AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ağustos Salı günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    takvim.com.tr
    2021 Temmuz ayı enflasyon oranı ne kadar olacak? Temmuz enflasyon beklentisi yüzde kaç?

    2021 Temmuz ayı enflasyon oranı ne kadar olacak? Temmuz enflasyon beklentisi yüzde kaç? Temmuz ayı enflasyon verileri ekonomideki gelişmeleri takip edenler tarafından sorgulanıyor. 3 Ağustos'ta açıklanacak enflasyon verileri öncesinde 17 ekonomistin katıldığı Temmuz enflasyon beklenti anketi yayımlandı. Peki, Temmuz enflasyon beklentisi yüzde kaç? 2021 Temmuz ayı enflasyon oranı ne kadar olacak? İşte detaylar!

    TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?

    AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,62 artmasını bekliyor.

    AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ağustos Salı günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,62 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,05, en yüksek yüzde 2,02 aralığında yer aldı.

    Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,62) göre bir önceki ay yüzde 17,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 18,74'e çıkacağı hesaplanıyor.

    Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,94 artış göstermişti.

    Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 110 baz puan artarak yüzde 16,09'a yükseldi.

        HAZİRAN AYI ENFLASYON VERİLERİ!

        TÜİK, milyonlarca kişiyi ilgilendiren haziran ayı enflasyon verisini açıkladı.

        Buna göre, TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,55 artış gerçekleşti.

        Böylece 6 aylık dönemde, yılbaşında belirlenen yüzde 3'lük zam aşıldı. Buna göre, memurlar ve emekliler yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak.

        SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının da yüzde 8,45 olması bekleniyor.

        Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 22,04, geçen yılın haziran ayına göre yüzde 42,89 artış gösterdi.
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        Haberler Ekonomi Temmuz enflasyon beklentisi yüzde kaç? 2021 Temmuz ayı enflasyon oranı ne kadar olacak?