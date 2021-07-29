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    • Ekonomi
    • 29.07.2021 16:20
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    • 29.07.2021 16:20
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    Temmuz ayı enflasyon beklenti anketi belli oldu

    Piyasalar tarafndan merakla beklenen ve 3 Ağustos'ta açıklanacak olan Temmuz 2021 dönemi enflasyonu için beklenti anketi sonucu belli oldu. 17 ekonomistin katıldığı ankete göre temmuz ayında enflasyon oranının yüzde 1,62 oranında artması bekleniyor.

    Temmuz ayı enflasyon oranı ne kadar olacak?

    AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,62 artmasını bekliyor.

    AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ağustos Salı günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,62 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,05, en yüksek yüzde 2,02 aralığında yer aldı.

    Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,62) göre bir önceki ay yüzde 17,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 18,74'e çıkacağı hesaplanıyor.

    Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,94 artış göstermişti.

    Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 110 baz puan artarak yüzde 16,09'a yükseldi.

    Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
    Ocak 11,47 1,48 1,68
    Şubat 11,74 0,77 0,91
    Mart 12,63 1,09 1,08
    Nisan 14,02 1,79 1,68
    Mayıs 14,77 1,39 0,89
    Haziran 14,99 1,46 1,94
    Temmuz 16,09 1,62

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