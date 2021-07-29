Dul yetim anne baba kardeş eş ve çocuklara binlerce lira ödeniyor! Bu ödemeyi almayı unuttuysanız anında alabilirsiniz!

Devlet detaylı kurumları vasıtasıyla vatandaşlara yardım ödemelerinde bulunuyor. SGK'da vatandaşların bilmediği çok sayıda ödeme bulunuyor. Devlet doğrultusundan oluşturulan bu ödemelerin bir fazlası karşılıksız ve koşulsuz olurken kişilerin ödemeleri alabilmeleri amacıyla alakalı kuruma müracaat yapması gerekiyor. Bu müracaat uygulanabilecek kurumlar arasında ilk sırada yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu bulunuyor. Eğer hak sahibiyseniz fakat ödemeyi almamışsanız 5 sene içerisinde SGK'ya müracaatta bulunup bu ödemeleri alabilirsiniz. İşte alabileceğiniz o ödemelerden bazıları. Bu kapsamda sağlanan ödemelerden ve unutulan ödemelerin başında ise cenaze yardımı geliyor.
YOLLUK ÖDEMESİ
Yol ve gündelik ödemesi sigortalının kendisine ve bakmakla yükümlü bulunduğu hak sahiplerine yani anne, baba, eş ve çocuklara PTT aracılığıyla yapılır. Bunun için kişinin tıbbi (organ nakli, kontorlü, kanser tedavisi, acil gibi haller) ve zorunlu nedenlerle yerleşim yeri dışında başka bir hastaneye sevki gerekiyor. Başvuru SGK il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerine yapılıyor.
ÇEYİZ İÇİN 24 MAAŞ
Yetim kalan kız çocuklarına maaş bağlanırken, evlenmeleri durumunda çeyiz parası ödeniyor. Bu ödenek SSK veya Bağkurlu anne veya babasının vefatı nedeniyle yetim maaşı alan kız çocuklarına veriliyor. Kız çocukları evlendiklerinde yetim maaşları kesilir. Kesilen maaşın 2 yıllık tutarı (24 maaş), kız çocuğuna evlendiğinde toplu olarak peşin ödeniyor. Başvuru SGK'ya.