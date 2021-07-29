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    • Ekonomi
    • 29.07.2021 10:48
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    • 29.07.2021 10:52
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    SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan büyüme açıklaması!

    Son dakika haberine göre, TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Takip ettiğimiz yüksek frekanslı veriler, ikinci çeyrekte büyümenin baz etkisiyle oldukça yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor." açıklamasında bulundu.

    AA
    Kavcıoğlu'ndan büyüme açıklaması!

    TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Takip ettiğimiz yüksek frekanslı veriler, ikinci çeyrekte büyümenin baz etkisiyle oldukça yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor." açıklamasında bulundu.

    Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun enflasyon raporu ile ilgili sunumu başladı.

    TCMB Başkanı Kavcıoğlu aşılamada ilerleme kaydeden ekonomilerin iktisadi faaliyette daha güçlü performans çizdiğinin altını çizdi.


    NORMALLEŞME DAHA ERKEN BAŞLAYABİLİR
    Kavcıoğlu, küresel enflasyona ilişkin belirsizliklerin piyasalarda oynaklık yarattığını ifade ederek, "Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon hem maliyet hem de talep kaynaklı olarak artıyor. Yükselen enflasyon merkez bankalarının aşırı destekleyici politikalarında daha erken normalleşmeye başlayabileceği beklentisi yaratıyor." dedi.


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