12-24 ve 36 ay taban faizle anında 10.000-20.000 TL alabilirsiniz! Ödeme ertelemeli destek kredisi patlaması yaşandı!

QNB FİNANSBANK SUNULAN SEÇENEKLER

Kredi çekecek vatandaşlara sunulacak seçenekler şu şekilde sıralandı:

Kolay Ödemeli Kredi: Bu seçenek için "İhtiyaç anında taksitleriniz düşük tutarla başlasın." denildi.

Tanışma Kredisi: Bu seçenek için "Hangi banka müşterisi olursanız olun QNB Finansbank'tan son 1 yıl içerisinde ihtiyaç kredisi ya da hazır kredi kullanmadıysanız ve mevcutta açık ihtiyaç krediniz ya da hazır krediniz bulunmuyorsa tanışmamıza özel oranlardan yararlanabilirsiniz." denildi.

Doğum Günü Kredisi: Bu seçenek için "Doğum gününüzün denk geldiği ay süresince yararlanabileceğiniz özel faiz oranı teklifimizi kaçırmayın." denildi.

Borç Transferi Kredisi: Bu seçenek için "Diğer tüm banka borçlarınızı QNB Finansbank'ta tek çatı altında toplayarak ödemelerinizi düzenleyin." denildi.

Kamu Çalışanına Özel Kredi: Bu seçenek için "Kamu çalışanlarına özel fırsat! Avantajlı faiz oranları ve 3 ay erteleme seçeneği ile kamu çalışanlarına özel ihtiyaç kredisi QNB Finansbank'ta." denildi.

Finans maaş Kredisi: Maaşını Bu seçenek için "QNB Finansbank'tan alan müşterilerimize özel ihtiyaç kredisi faiz oranı avantajımızdan faydalanın." denildi.