12-24 ve 36 ay taban faizle anında 10.000-20.000 TL alabilirsiniz! Ödeme ertelemeli destek kredisi patlaması yaşandı!

Talep patlaması yaşanıyor. 12-24 ve 36 ay taban faizle 10.000-20.000 TL anında alabilirsiniz! İhtiyaç kredisinin belirli alt kategorileri vardır. Bunlar yeni evlenen çiftlere kolaylık sağlayacak evlilik kredisinden, öğrencilerin daha rahat eğitim görmeleri için alınan eğitim kredisine kadar farklılık gösterebilir. Bankalar tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve lüzumu olan vatandaşlara takviye kredisi verileceği bildirildi. Günümüzde hemen her ihtiyaca uygun kredi çeşitleri sunan bankalar, diğer bankalar ile olan rekabetleri nedeniyle de kredi çeşitlerini artırmaktadır. Eğitim giderleri için ayrı, araç almak için ayrı, ev almak için ayrı krediler derken hemen her isteğe uygun krediler bankaların verdiği kredi çeşitleri arasında yerini alabilmektedir
10.000 TL 36 AY
10.000 TL 36 AY