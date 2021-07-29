Lavanta dikene arazi devletten

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; ilaç ve kozmetik sektöründe yoğun olarak kullanılan lavanta, gül, ada çayı, kekik, çörek otu başta olmak üzere, 139 çeşit tıbbi ve aromatik bitki ile süs bitkilerinin yetiştirilmesi için Hazine taşınmazlarını rayiç bedelin binde biri üzerinden kiralamaya devam ediyor.



SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nce belirlenen veya gerçek/tüzel kişiler tarafından talep edilen ve kiraya verilmesi uygun görülen taşınmazlar, Genel Müdürlüğün internet sayfasında ve uygun görülen diğer şekillerle 30 gün süreyle ilan ediliyor. Tıbbi ve aromatik bitki ile süs bitkileri yetiştirilmek üzere ilan edilen aynı taşınmaz için birden fazla başvuru olması halinde, belli kriterler üzerinden puanlama yapılıp, en yüksek puanı alan hak sahibi ile sözleşme imzalanıyor.







KADINA-GENCE ÖNCELİK

Bu puanlama sisteminde, kadın girişimci veya 18-40 yaş arası genç çiftçiler, ziraat mühendisi ya da teknisyenleri, taşınmazın bulunduğu yerde ikamet eden ya da kayıtlı olanlar, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı tıbbi aromatik/süs bitkisi yetiştiricileri, tarımsal amaçlı birlik, kooperatif ve benzeri gibi üretici örgütleri artı puan alarak, kiralamada öncelik hakkına sahip oluyor.



NASIL BAŞVURULUYOR?

Uygulamadan yararlanmak isteyenler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri bünyesindeki Milli Emlak Daire Başkanlıkları/Müdürlükleri ve ilçelerdeki Milli Emlak Şeflikleri'ne başvuruda bulunabiliyor. Başvurular, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün web sitesi 'www.milliemlak. gov.tr' üzerinden elektronik olarak da yapılabiliyor.



DÖNÜMÜ 20 TL

Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi için geçen yıl ve bu yılın ilk 6 ayında 39 ilde toplam 12.9 milyon metrekare Hazine arazisi kiralandı. Arazilerin bir dönümü, ortalama 20 lira bedelle kiraya verildi. Balıkesir'de 2.4 milyon, Kütahya'da 2.1 milyon, Mardin'de 1.3 milyon metrekare taşınmaz kiralandı. Kiralamalarda, tıbbi aromatik bitkiler arasında en çok talep lavantaya geldi. Yaklaşık 8 milyon metrekare arazi, lavanta yetiştirilmek üzere kiralandı.



