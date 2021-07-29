Ekonomi paketi yürürlükte: Asgari ücrete destek, çekte yeni fırsat!

Asgari ücret desteğinin de içinde yer aldığı ekonomi paketi, Resmi Gazete'de yayımlandı. İşgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumak ve artırmak amacıyla 2016- 2020'de uygulanan asgari ücret desteği bu yıl da devam edecek.