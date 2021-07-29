Teknoloji rekor kırdı (Ekonomi haberleri)

ABD'li teknoloji devlerinden Apple, Microsoft ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet, bu yılın Nisan-Haziran döneminde net kâr ve gelirinin arttığını duyurdu. Apple, ikinci çeyrekte 81.4 milyar dolar ile rekor gelir sağlarken, şirketin net karı yüzde 93'lük artışla 21.7 milyar dolara çıktı. 3 aylık dönemde iPhone satışları yaklaşık yüzde 50 artarak 39.6 milyar dolara, iPad satışları yüzde 12 artışla 7.4 milyar dolara yükseldi. Mac satışları da aynı dönemde yüzde 16 artışla 8.2 milyar dolar oldu.
ÇAY BEDELLERİ BUGÜN HESAPTA
Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Haziran'da alınan 190 bin 785 ton yaş çay karşılığında üreticilere ödenecek 738 milyon liranın dün üretici hesaplarına yatırılmaya başlandığını söyledi. Üreticilerin bugünden itibaren bedellerini alabileceklerini anlatan Alim, ödemelerin 3 gün içinde tamamlanacağını belirtti. Alim, "Birinci sürgün yaş çay bedeli olarak üreticilere 1 milyar 206 milyon 155 bin lira ödeme gerçekleştirmiş olacağız" dedi.
'EVİM' KORUMASI
BDDK'nın intibak planını reddettiği 21 tasarruf finansman şirketinin tasfiye sürecini TMSF yürütecek. BDDK da intibak süreci devam eden şirketlerin mali bünyelerini ve kurumsal yönetimlerini ayrıntılı bir incelemeye tabi tutacak. TMSF tarafından yerine getirilecek tasfiye işlemleri, mevduat sigortası dahil herhangi bir devlet garantisi anlamına gelmese de tasarruf sahiplerinin haklarının korunması için tüm önlemler alınacak. Konuyla ilgili kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve uygulama başladı.
KLİMA VAR MONTAJ YOK
Bunaltıcı sıcaklarla birlikte klima satışları hız kazanırken, şikayetler de arttı. Şikayetvar verilerine göre, Temmuz ayının ikinci ve üçüncü haftası karşılaştırıldığında klimalarla ilgili şikayetler yüzde 400 arttı. Platforma sadece bir haftalık sürede klimalarla ilgili 800'e yakın şikayet ulaştı. Klima montajında yaşanan sorunlar, tüketicilerin en çok dile getirdiği sorun olurken; servislerin verilen randevuya zamanında gelmemesi ya da hiç gelmemesi en çok şikayet edilen bir diğer konu olarak öne çıktı. Diğer şikayetler de 'klimanın yeterince soğutmaması, servisin ürün arızasında ilgisiz ve yetersiz kalması, cihazın alındıktan çok kısa bir süre sonra arızalanması, ürünün su akıtması, klimanın çok sesli çalışması, müşteri temsilcisinin ürün hakkında yeterli bilgi vermemesi, servisin fahiş fiyat istemesi ve üründe karşılaşılan ana kart sorunu' olarak sıralandı.
ÇAY BEDELLERİ BUGÜN HESAPTA
Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Haziran'da alınan 190 bin 785 ton yaş çay karşılığında üreticilere ödenecek 738 milyon liranın dün üretici hesaplarına yatırılmaya başlandığını söyledi. Üreticilerin bugünden itibaren bedellerini alabileceklerini anlatan Alim, ödemelerin 3 gün içinde tamamlanacağını belirtti. Alim, "Birinci sürgün yaş çay bedeli olarak üreticilere 1 milyar 206 milyon 155 bin lira ödeme gerçekleştirmiş olacağız" dedi.
'EVİM' KORUMASI
BDDK'nın intibak planını reddettiği 21 tasarruf finansman şirketinin tasfiye sürecini TMSF yürütecek. BDDK da intibak süreci devam eden şirketlerin mali bünyelerini ve kurumsal yönetimlerini ayrıntılı bir incelemeye tabi tutacak. TMSF tarafından yerine getirilecek tasfiye işlemleri, mevduat sigortası dahil herhangi bir devlet garantisi anlamına gelmese de tasarruf sahiplerinin haklarının korunması için tüm önlemler alınacak. Konuyla ilgili kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve uygulama başladı.
KLİMA VAR MONTAJ YOK
Bunaltıcı sıcaklarla birlikte klima satışları hız kazanırken, şikayetler de arttı. Şikayetvar verilerine göre, Temmuz ayının ikinci ve üçüncü haftası karşılaştırıldığında klimalarla ilgili şikayetler yüzde 400 arttı. Platforma sadece bir haftalık sürede klimalarla ilgili 800'e yakın şikayet ulaştı. Klima montajında yaşanan sorunlar, tüketicilerin en çok dile getirdiği sorun olurken; servislerin verilen randevuya zamanında gelmemesi ya da hiç gelmemesi en çok şikayet edilen bir diğer konu olarak öne çıktı. Diğer şikayetler de 'klimanın yeterince soğutmaması, servisin ürün arızasında ilgisiz ve yetersiz kalması, cihazın alındıktan çok kısa bir süre sonra arızalanması, ürünün su akıtması, klimanın çok sesli çalışması, müşteri temsilcisinin ürün hakkında yeterli bilgi vermemesi, servisin fahiş fiyat istemesi ve üründe karşılaşılan ana kart sorunu' olarak sıralandı.