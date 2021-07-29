Borsa İstanbul ilk yarıda yükseldi | 29 Temmuz 2021 BIST100 endeksi son durum!

Dolar/TL ise gün içinde 8,4865'e kadar gerileyerek 16 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri yurt dışında ise ABD'de büyüme ve Almanya'da öncü enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 seviyesinin destek konumuna geldiğini, 1.400 puanın direnç olarak izleneceğini bildirdi.