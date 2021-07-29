Coronavirüs'e karşı aşılanmanın teşvik edilmesi için iş dünyası kolları sıvadı. Birçok ilde iş dünyası örgütleri çeşitli kampanyalar ile vatandaşı aşı olmaya teşvik etmeye başladı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) da iş dünyasına 'aşını ol, indirimi al' uygulama çağrısında bulundu. İTO Başkanı Şekip Avdagiç, "Büyük şirketleri, perakende satış yapan grupları, finans kurumlarını, halka dönük hizmet veren havayolu, otel gibi işletmeleri 'aşı ödüllendirme' sistemine iştirak etmeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.
'ÖDÜL DE VERİLEBİLİR'
Covid-19 vaka sayıları yeniden yükselişe geçerken ve 22 milyondan fazla kişi henüz aşı olmamışken, aşı olanları avantajlı grup yapmanın çok olumlu katkıları olacağını belirten Avdagiç, "Tıpkı mevsimsel uyguladığımız indirim sezonu gibi, aşı sezonu indirimleri yapabiliriz. Ödül de verilebilir" dedi.
640 BİN ÜYEYE ÇAĞRI
Aşılamadan kaçınmanın önlenmesinde teşvik sisteminin yararlı olacağını aktaran Avdagiç, "İTO'ya üye 640 bin firma var. Yüzbinlerce çalışanı ve milyonlarca müşterisi bulunan bu firmalarımızın indirimler gibi etkili yöntemlerle aşı kampanyaları yapmasını öneriyoruz" dedi.
'ÖDÜL DE VERİLEBİLİR'
Covid-19 vaka sayıları yeniden yükselişe geçerken ve 22 milyondan fazla kişi henüz aşı olmamışken, aşı olanları avantajlı grup yapmanın çok olumlu katkıları olacağını belirten Avdagiç, "Tıpkı mevsimsel uyguladığımız indirim sezonu gibi, aşı sezonu indirimleri yapabiliriz. Ödül de verilebilir" dedi.
640 BİN ÜYEYE ÇAĞRI
Aşılamadan kaçınmanın önlenmesinde teşvik sisteminin yararlı olacağını aktaran Avdagiç, "İTO'ya üye 640 bin firma var. Yüzbinlerce çalışanı ve milyonlarca müşterisi bulunan bu firmalarımızın indirimler gibi etkili yöntemlerle aşı kampanyaları yapmasını öneriyoruz" dedi.