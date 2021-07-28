Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Denizbank satılık ev ilanları ile 40.300 liraya daireler! Bu fiyatları piyasada bulamazsınız!

Bankaların takibe düşen kredi miktarı rekor seviyelere ulaşırken yaşanan bu olumsuzluk konut stoklarında da yükselişe neden oldu. Bu anlamda Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Denizbank ve İş Bankası konut satış ilanları oldukça ilgi çekiyor. Ziraat Bankası'ndan satılık daire, arsa ve işyeri alımı için Ziraat Bankası internet sitesi üzerinden verilen ilanlara teklif verilmesi gerekiyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra teklif ver butonuna basarak satılık konut için teklif verirsiniz. Son teklif veren kişinin üzerine 30 dakika boyunca yeni bir teklif gelmemesi halinde konut satışı tamamlanmış olur. Ancak yeni bir teklif verilmesi halinde bu süre otomatik olarak 30 dakika daha uzar.
Satılık ev ilanları ile 40.300 liraya daireler
Satılık ev ilanları ile 40.300 liraya daireler