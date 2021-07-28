Gen İlaç halka arz ne zaman? Gen İlaç borsada ne zaman işlem görecek? Eşit mi oransal mı? Hisse kodu sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) halka arz için başvuru yapan firmaların isimleri duyuruldukça detaylar merak edilerek araştırma konusu oluyor. SPK tarafından başvurusu kabul edilen Gen İlaç halka arz işlemlerine dair bilgiler haberimizde yer alıyor.
GEN İLAÇ HALKA ARZ NE ZAMAN?
Gen İlaç'ın halka arzında sermaye artımı ve ortak satış yolu seçildi. Toplamda 62,5 milyon TL nominal değerli payın satılması amaçlanıyor. Taleplerin fazla olması durumunda 6,3 milyon TL nominal değerli payların da ek satış kapsamında halka arza eklenmesi toplam büyüklüğün ise 68,8 milyon TL olması bekleniyor.
Edinilen bilgilere göre Gen İlaç, OYAK Yatırım liderliğinde sabit fiyatla talep toplayacak. Söz konusu talepler şu tarihler arasında toplanacak:
-28 Temmuz Çarşamba
-29 Temmuz Perşembe
-30 Temmuz Cuma
GEN İLAÇ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Gen İlaç'ın hisse fiyatı 10.75, halka arz edilen paylardan yüzde 34'ü Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara, yüzde 1'i Şirket Çalışanlarına, yüzde 35'i Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ve yüzde 30'u Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edildi.