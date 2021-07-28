On binlerce SGK'lıya emeklilik fırsatı! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ile anlaşma tamam

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanvekili İsmail Yılmaz, yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlanabilecek sigortalılara, ödeme güçlüğü çekmeden banka kredisi ile emeklilik imkanı sunulacağını bildirdi.
SGK ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank arasında, 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında, emekli olabilecek sigortalılara yönelik "kredi iş birliği protokolü" imzalandı.
SGK Başkanlığındaki imza törenine, Başkanvekili İsmail Yılmaz ile Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Sağlık, Vakıfbank Bölge Müdürü Niyazi Ender İmamoğlu ve Halk Bankası Daire Başkanı Filiz Avukat katıldı.
SGK Başkanvekili Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, 2006'da yapılan sosyal güvenlik reformu ile sosyal güvenlik alanında çok önemli ilerlemeler sağlandığını, Genel Sağlık Sigortası Sistemi sayesinde sağlık güvencesindeki vatandaşların oranının yüzde 70'lerden yüzde 99,5'e çıkarıldığını anımsattı.
Aktif sigortalı sayısının 14,1 milyondan yüzde 72'lik artışla 24,3 milyona, emekli sayısının yüzde 75 artarak 7,2 milyon kişiden 12,6 milyon kişiye ulaştığını, emeklilere yapılan ödemelerin gayri safi yurt içi hasılaya oranının yüzde 5,6'dan yüzde 6,8'e yükseldiğini aktaran Yılmaz, kişi başına düşen yıllık hekime müracaat sayısının da 3,1'den 10,3'e yükseldiğini kaydetti.
Kurumun finansal yapısı güçlendirilerek, gelirlerin giderleri karşılama oranının yüzde 75'ten yüzde 88'e çıktığını, 2006'da yaklaşık 1 milyon olan iş yeri sayısının yüzde 96'lık artışla 2 milyonu aştığını, ortalama 120 güne varan aylık bağlama süresinin 13 güne düşürüldüğünü belirten Yılmaz, 2000'li yıllarda 3 bin 986 olan bedeli ödenen ilaç sayısının bugün itibarıyla 8 bin 627'ye ulaştığını söyledi.
"2,2 MİLYON KİŞİ YAPILANDIRMA İÇİN BAŞVURDU, 101 MİLYAR LİRA ALACAK YAPILANDIRILDI"
Yılmaz, işverenlere asgari ücret desteğine 2021'de de devam ettiklerine işaret ederek, e-Devlet üzerinden sunulan 162 uygulamayla vatandaşların hizmetlere en kolay şekilde erişmelerini sağladıklarını anlattı.
Analık halindeki geçici iş göremezlik ödemeleri ve emzirme ödeneklerine ilişkin raporların da günlük olarak işleme alındığını, ödeneklerin tek tıkla ödenmeye başlandığını belirten Yılmaz, SGK'nin neredeyse tüm işlemlerinin dijital ortama aktarıldığına dikkati çekti.
Yapılandırma düzenlemelerinin de başvurudan ödemeye kadar tüm süreçlerini, e-Devlet, e-Sigorta gibi dijital kanallar üzerinden yürüttüklerine, dileyenlerin fiziki olarak da başvurularını yapabildiğine işaret eden Yılmaz, Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde başta sağlık yardımları olmak üzere vatandaşların tüm zorunlu hizmetlerden kesintisiz faydalanmasının sağlandığını vurguladı.