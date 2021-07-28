On binlerce SGK'lıya emeklilik fırsatı! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ile anlaşma tamam

Yılmaz, hayata geçirilen yapılandırma düzenlemelerinin işveren ve vatandaşları özellikle salgın sürecinde ekonomik olarak rahatlatmak adına büyük önem taşıdığının altını çizerek, 17 Kasım 2020'de yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanun kapsamında 2,2 milyon kişinin yapılandırma için başvurduğunu, 101 milyar lira alacağın yapılandırıldığını, bugün itibarıyla yaklaşık 14,5 milyar liralık tahsilat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yılmaz, "9 Haziran 2021'de yürürlüğe giren 7326 sayılı Kanun ile kurumumuz alacakları için yeni bir yapılandırma imkanı getirilmiştir. Yapılandırmanın kapsamı oldukça geniş tutularak 2021 Nisan ayı ve öncesine ait kurumumuzun neredeyse tüm alacakları kapsama alınmıştır. Gerek taksit süresinin uzunluğu ve toplamda 36 aya kadar ödeme süresi, peşin ödeme avantajı, gerekse kredi kartıyla ödeme, elektronik ortamda başvuru imkanı gibi yollarla işverenlerimize ve sigortalılarımıza gerekli tüm kolaylıkları sunmuş bulunuyoruz." bilgisini paylaştı.