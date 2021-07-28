Nakit ihtiyacı olanlara, dar gelirlilere fakirlere yardım başvuru şartları nedir? Geliri olmayana devlet yardımı nasıl alınır? Binlerce lira veriliyor!

Maddi yönden güçlük çeken ve ailesini geçindiremeyecek kadar zor halde olan ve yardım etmeye muhtaç olan çok sayıda aile bulunur. Maddi desteğe gereksinim duyanlar geliri olmayana devlet yardımı nasıl alınır? Devlet yardım ve desteklerini kaleme aldık. Hükümet hazırladığı yeni ekonomi eylem planında işsizlere geliri olmayan vatandaşlara yönelik desteklerde bulunacak. İşsizlere yönelik yeni ekonomik destekler verilecek. Eğitim yardımları, aile yardımları, engellilere yönelik yardımlar, özel hedefli yardımlar, sıhhat yardımları ve yabancılara yönelik yardımlar olmak üzere gereksinim sahiplerine veriliyor. Aynı vakitte hali olmayan ailelere para yardımı yapan çok sayıda kurum ve kuruluş bulunur.
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI YARDIMLARI
Aile Çalışma ve Sosyal hizmetler bakanlığınca parasal durumu yetersiz olan ailelere Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca haneye 1000 TL ödemeler yapıldı. Bakanlık tarafından açıklaması yapıldı. Bu sosyal yardımların müracaatları e-devlet üzerinden yapılacak. Maddi açıdan yardıma muhtaç olan ve hiç bir gelire sahip olamayan ailelerin mahalle muhtarları tarafından belirlenmesi ve hemde bu ailelerin denetimden geçmesi neticesinde yardıma muhtaç olduğu tespit edilir.
Mahalle muhtarları ve bakanlıklar tarafından belirlenen ailelere her ay düzenli şekilde maaş yardımı yapılmaktadır. 2022 sayılı kanun kapsamında düzenli şekilde her ay sosyal yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlardan yararlanan ihtiyaç sahibi ailelere 1000 TL koronavirüs sosyal yardım yapıldı. salgın dönemimde bakanlık tarafından sosyal yardımlar 3 faz biçiminde yapılacak. Hiçbir kurumdan yardım alamayan ihtiyaç sahiplerine talep bazında gerçekleştirilecek olan sosyal yardımın ödemesine müracaatlar e-devlet üzerinden yapılabilecek.